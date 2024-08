La reaparición de quien dice ser Amodio Pérez puede cambiar la historia de los tupamaros y de los años previos a la dictadura

El hombre que no se reía nunca era propietario de la cédula de identidad 783.475 y debería tener hoy 75 años. El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, al que sus compañeros llamaban “El Negro”, en apenas poco más de un lustro entró en la historia, pero pasó los últimos 40 años viviendo en la oscuridad, algo que alimentó aún más fantasías.

De su tercera prisión, en el batallón de infantería N°1 Florida, entonces en el Buceo, también salió con documentos falsos en una fecha aún no revelada de la segunda mitad de 1973. Pero esta vez no fue con sus compañeros: había cambiado de bando y así pudo zafar de la cárcel y la tortura al atravesar la frontera con Brasil con su pareja, la también ex dirigente tupamara Alicia Rey Morales, de la mano del segundo jefe de la División I Luis Vicente Queirolo. Todo eso gracias al apoyo del Ejército, con el cual realizó un acuerdo de colaboración que fuentes tupamaras, policiales y militares consideran pudo haber comenzado antes.