Lacalle sobre Wilson: en 1971 perdió su “claridad” por “no querer reconocer que había perdido”

“Pero indudablemente y con todo respeto, porque Wilson murió como un verdadero héroe, no tanto político sino humano, como enfrentó la muerte. Yo nunca lo quise y él no me quería mucho a mí, pero lo respeté mucho. Indudablemente —y esto va por mi cuenta— Wilson era un hombre que nunca había perdido en nada: bella estampa, fortuna, éxito, dinero, oratoria, inteligencia, cultura y cuando se enfrenta al revés del 71…, siempre pensábamos después, en los años que tuvimos para pensar, si se hubiera ido a Europa seis meses y hubiera dejado que Bordaberry asumiera y si hubiera pensado que su verdadero adversario iba a ser Pacheco a los cinco años, después él lo liquidaba, porque la mitad del Frente Amplio hubiera votado por Wilson y otra hubiera sido la historia. Yo creo que el afán de no querer reconocer que había perdido le privó de la inteligencia brillante y de la claridad que él tenía, y de actuar con la frialdad necesaria, dicho esto siempre con sumo respeto y con el diario del lunes”, afirmó Lacalle.