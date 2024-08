Las críticas de Netto a Eduy21 no le hacen “bien a la democracia” ni al Codicen, según Opertti

En la entrevista con Búsqueda, Netto opinó sobre la labor de Eduy21 y su propuesta educativa: “Escuchamos que se reúne un conjunto de técnicos y diseñan los caminos a transitar, esa visión que algunos la nombran como tecnocrática... no opera el cambio. Ya se exploró en el país ene veces, y no opera. Y no hay que olvidarse de que muchas de estas personas que están en esta línea de trabajo tuvieron cargos en la educación”.