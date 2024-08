Libro de Sanguinetti sobre salida de la dictadura aporta “municiones, fundamentos y argumentos para la lucha republicana”, afirmó Lacalle

Políticos en actividad, ex ministros, senadores, diputados, militares retirados y empresarios. El ballroom del hotel Radisson estaba repleto en la noche del martes 16 para escuchar a tres ex presidentes y la presentación de un libro sobre la década que va de 1980 a 1990. Pero para el ex presidente Luis Alberto Lacalle lo del martes fue “mucho más que la presentación de un libro”. Es que en esa actividad, que sirvió para presentar el libro “La reconquista. Proceso de la restauración democrática en Uruguay (1980-1990)”, del ex presidente Julio Sanguinetti, se reivindicó la salida de la dictadura y se valoró la actitud de actores como el general Líber Seregni o Wilson Ferreira Aldunate.