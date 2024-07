Más de diez cines fueron desplazados por centros religiosos en las últimas dos décadas, pero la indignación la generó el Plaza

Ayer, miércoles 16, una carta de adhesión publicada en el blog del sociólogo y asesor del Ministerio del Interior Gustavo Leal, llegó a las 10.000 adhesiones espontáneas, con firmas de figuras destacas del quehacer cultural, social y científico. Algunos de los firmantes son: los músicos Hugo Fattoruso, Daniel Drexler, Daniel Viglietti, el Cuarteto de Nos, Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, el ex intendente de Montevideo Mariano Arana, el ex director de Cultura Gonzalo Carámbula, el director del Complejo del Auditorio Sodre Gerardo Grieco, el ex decano de la Facultad de Arquitectura Salvador Schelotto y el politólogo Gustavo de Armas, entre otros.

No se hicieron esperar las voces encendidas. En una entrada de su blog, el publicista y profesor Álvaro Ahunchain expresó directamente su rechazo. “La libertad de cultos, consagrada constitucionalmente, tiene ese componente paradójico: termina amparando sectas casi delictivas, que acumulan poder económico y nos privan de la libertad de cultura, que no es tan redituable pero es mucho más trascendente”.

El sector empresarial tampoco se mantuvo indiferente. El Grupo Centro, una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a 500 empresas, criticó la “desnaturalización” que implica esta venta, planteó la necesidad de crear un modelo de gestión que revitalice el Centro y está disponible para articular una solución de consorcio público-privado con relación a esta u otras salas.

“Sentimos una gran pena al ver la pérdida para este polo de espectáculos que es el más importante del país, que es el Centro de Montevideo, con el Solís, el Auditorio Adela Reta, la Sala Zitarrosa, la Sala Verdi, el Metro, El Galpón”, declaró a Búsqueda Nelson Gagliardi, presidente del Grupo Centro. “Por otro lado somos coherentes en el sentido de que si hay contratos firmados, estos deben respetarse, salvo que las autoridades logren algún tipo de convenio”.

La petición que Leal elevó a los gobiernos departamental y nacional llama a no ser “espectadores inmóviles” ante la “pérdida” del Plaza. Se refiere a la necesidad de que se genere urgentemente un “Catálogo de uso de los edificios emblemáticos de la ciudad” que implica un “acuerdo colectivo sobre los destinos que pueden tener algunos lugares de la ciudad que marcan y perfilan nuestra identidad”.

Lo cierto es que en los últimos años el Plaza mostraba una “depresión”, dijo Guariglia. “Nosotros queremos una sala teatro Plaza dinamizada, porque según se mostraba los últimos tiempos, también es cierto que su aporte era débil. Y si hoy el Plaza está perdido, que no se pierdan otros, actuemos con velocidad”, señaló.

El complejo cinematográfico (Plaza y Central) inaugurado en octubre de 1950, en sus inicios tenía 3.000 butacas. Corrieron con similar destino religioso el Liberty (sede de Misión de Vida para las Naciones), el Trocadero, que en poco tiempo tendrá fines comerciales al trasladarse la Iglesia Universal del Reino de Dios a una sede más grande, en 18 de Julio y Pablo de María, el Radio City, el Miami (que fue templo pentecostal con 1.002 butacas y hoy es la Trastienda, sobre Fernández Crespo), el Princess Theatre (Centro Cristiano del Cordón) el Monumental, el Rivera, el Ocean, el Lutecia, el ABC (Iglesia de la Gracia de Dios), el Ariel (Aliento de Dios) y el Reducto.

El Centro y la Ciudad Vieja cuentan con varias salas techadas para espectáculos similares a los que hubo en el Plaza y Central, como la Zitarrosa —que antes fue el cine Rex—, con 531 butacas, el Teatro Solís y la Zavala Muniz, con 2.100 butacas entre las dos y el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, con 547, son solo algunas.

“Hay que considerar que no hablamos de una sala sino de varias, que han ido cambiando su destino en un proceso que lleva más de dos décadas”, manifestó a Búsqueda el director de Cultura de la Intendencia, Héctor Guido. “Quizás influya en este caso la dimensión, el espacio emblemático y el comprador, que pudo despertar más preguntas que certezas, en que lejos de mirar para otro lado, pongamos mucha atención a esto que está sucediendo”. Agregó que la Intendencia defiende “al Plaza como un centro cultural”, pero dijo que no puede hacerse cargo de esa sala para su “compra, refacción y gestión”.

“Nos preocupa generar las instancias de tratativas con el actual comprador y dos empresas privadas importantes vinculadas al espectáculo que quieren lograr un acuerdo con la Iglesia”, señaló.

En la mira de la DGI.

Tiempo atrás, en la Dirección General Impositiva (DGI) y en otros ámbitos del gobierno había llamado la atención la actividad de este tipo de organizaciones religiosas. Ahora la DGI resolvió inspeccionar el sector para tratar de determinar si su actividad se encuadra dentro de lo previsto para gozar de la exoneración tributaria que reciben. “Llama la atención que estas iglesias puedan hacer compras por millones de dólares”, dijo a Búsqueda una fuente oficial, aludiendo al negocio con el ex Cine Teatro Plaza.

En el Poder Ejecutivo existe preocupación por la “falta de controles” sobre las iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

Según los informantes, el tema era objeto de análisis en el Poder Ejecutivo antes de que se conociera la venta del Plaza. “Está bien que las organizaciones religiosas tengan exoneraciones tributarias pero eso no quita que tengan controles”, explicó uno de los jerarcas, que trabaja en el combate al lavado de activos, y añadió: “Es importante saber qué ingresos reciben porque de lo contrario pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para mover su capital”.

Uno de los problemas que encuentran las autoridades a la hora de fijar mecanismos de contralor es que la “contraprestación que ofrecen” las iglesias es “intangible”. En el caso de Dios es Amor, el tema se vuelve “un poco más complejo”, porque en Uruguay lo que hay es “una suerte de sucursales” de una organización mayor con sede en Brasil.

El ministro interino del Ministerio de Cultura, Oscar Gómez, dijo a Búsqueda que él está analizando “punto por punto” el estatuto de Dios es Amor para “comprobar que el proceso de compraventa se ajusta a derecho”.

Ahora solo resta, para los más de 10.000 que ya firmaron por un cambio, prender velas y rezar por la permanencia de una de las salas cinematográficas más hermosas que continúa abierta como centro de espectáculos: el Cine Metro, en Cuareim y San José.

