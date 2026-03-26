Elecciones en el Sunca con las irregularidades del fondo de vivienda en el centro del debate

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) está desarrollando sus elecciones para definir la integración de sus órganos de dirección nacional, direcciones departamentales y las direcciones para las ramas de peajes, hormigón, cerámica y extractiva. La votación, que se lleva a cabo en obras y locales sindicales, comenzó el pasado martes 24 y se cerrará hoy, jueves 26.
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En las elecciones nacionales compiten tres listas. Por un lado, la lista 658 Agustín Pedroza, que está vinculada al Partido Comunista y es mayoría en el sindicato desde hace más de una década. Por otro lado, la lista 58-4 Manuel Barrios, que es la principal corriente opositora y tiene al dirigente Pedro Porley, vinculado a la corriente sindical Articulación, como referente. La tercera lista en competencia es la 14.411, que es mayoría en la dirección departamental de Maldonado y en las últimas elecciones logró un representante en la dirección nacional, Michael Pistone.
El Sunca es una de las filiales más grandes del PIT-CNT. En las últimas elecciones participaron unos 31.000 trabajadores. Una publicación del sindicato en sus redes sociales alentaba a alcanzar en esta instancia electoral al menos los 25.000 votos.
El caso de estafa en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) forma parte del debate en la contienda electoral.
El Fosvoc es administrado de forma conjunta por el sindicato y las cámaras empresariales de la construcción. La fiscalía probó maniobras irregulares de desvío de dinero por al menos US$ 1,2 millones y entre las ocho condenas que hubo hasta ahora tres corresponden a dirigentes que pertenecían a la lista 658.
Mientras las corriente mayoritaria puso acento durante la campaña en el fortalecimiento del sindicato de cara a los próximos Consejos de Salarios del sector, las líneas opositoras colocan las irregularidades del Fosvoc en el centro del debate. Porley calificó semanas atrás el caso como “la peor maniobra de robo y corrupción en la historia del movimiento sindical”. Pistone, por su parte, recuerda en publicaciones en redes sociales que su lista es la única que no tiene “ningún involucrado en la maniobra del fondo de vivienda”.