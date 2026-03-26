Legisladoras y dirigentes de la coalición quieren impulsar debate sobre ley de paridad en la interna de sus partidos

La ley de cuotas que se aprobó para promover una mayor participación de mujeres en el Parlamento llegó a su techo, coinciden en el ámbito político y académico. La norma exige que las listas que compiten por cargos electivos incluyan a personas de “ambos sexos” en cada terna de candidatos. Pero en la práctica, la mayoría de los partidos —excepto el Frente Amplio, que incorporó la paridad en sus listas— aplican la ley de forma “minimalista” y reservan el tercer lugar para una mujer. Así, luego de tres elecciones con la ley vigente, la representación femenina en el Poder Legislativo se estancó en un tercio de las bancas .

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Por eso, políticas y activistas reclaman que Uruguay dé un paso más y apruebe una ley de paridad que garantice una representación equitativa entre varones y mujeres. En el período pasado, un proyecto presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez llegó a ser aprobado en comisión pero naufragó en el plenario del Senado .

La dirigente, sin embargo, no baja los brazos. Según dijo a Búsqueda , planea insistir con el debate en la interna de su partido y volver a presentar un proyecto en esta legislatura. “En el período pasado no logré dar la discusión en la interna de mi bancada. Nos faltó en el Partido Nacional una discusión profunda. No puedo asegurar que van a estar los votos, pero creo que esta vez hay más apertura para dar el debate”, aseguró la hoy senadora suplente y presidenta de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Nacional.

En una coalición republicana que mayoritariamente se opone al proyecto, la dirigente puede encontrar aliadas en el principal socio de los blancos, el Partido Colorado, donde varias legisladoras y dirigentes apoyan la paridad.

Esta voluntad fue explicitada en una conferencia de prensa el 10 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Allí, tras reivindicar los derechos históricos para las mujeres que impulsaron los gobiernos colorados, legisladoras y referentes coloradas plantearon la necesidad de seguir avanzando con “una ley de paridad real que garantice una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los espacios de decisión política”.

“Equilibrar una balanza desigual”

“La discusión hay que darla”, dijo la diputada Elianne Castro, del sector colorado Unir para Crecer, a Búsqueda. “La ley de cuotas abrió un camino pero hay que ir por la paridad”, opinó. Hoy los partidos reservan el tercer lugar para una mujer y “terminamos compitiendo entre nosotras por ese espacio”, planteó. Pero “estamos en condiciones de competir con cualquier varón, tenemos que competir con el que encabeza la lista”.

La prosecretaria de la Cámara de Diputados y excandidata a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, Victoria Cáceres, coincide. “Tenemos que ponerlo en agenda y dar el debate en la interna de nuestros partidos”, dijo. Cáceres es “crítica” de la ley de cuotas. Por un lado, porque llegó a una “meseta” y no provocó el “cambio cultural” que se esperaba. Por otro, porque tuvo consecuencias “no deseadas”. En la misma línea que Castro, señaló que hoy las mujeres compiten entre ellas por el “tercer lugar” que les toca en la lista, y “eso no ayuda a generar liderazgos femeninos que puedan formar sus propios espacios políticos”, planteó.

“Defiendo la democracia paritaria como forma de acción afirmativa necesaria para equilibrar una balanza que es desigual”, opinó la diputada suplente Sara Durán, de Vamos Uruguay. “Las mujeres no partimos de la misma línea de largada”, argumentó, y recordó que en el período pasado militó activamente el proyecto de ley. “Hay resistencia en los partidos, porque pensar en democracia paritaria significa que los hombres tienen que ceder el espacio”, planteó la docente y abogada especializada en violencia de género. Y opinó que “por más que se haya perdido, hay que seguir dando el debate”.

Mujerescoloradas2

“Hay que seguir trabajando en todos los ámbitos, en el Parlamento y en la ‘casa partidaria’”, dijo a Búsqueda la exdiputada suplente Fátima Barrutta, que en el período pasado presentó, sin éxito, un proyecto de ley de paridad en la Cámara de Representantes y aspira a que el texto se retome en esta legislatura.

Resistencias en la interna de los partidos: “No soluciona el problema”

El éxito de una ley de paridad luce difícil. En el período anterior, la mayoría de los senadores de la coalición rechazaron la ley. Además de la bancada del Frente Amplio, solo lo apoyaron Rodríguez, la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón y la senadora colorada Carmen Sanguinetti.

Ahora, aun con mayoría frenteamplista en el Senado (17 votos), su aprobación necesitaría cuatro votos más para alcanzar los dos tercios que requieren las leyes electorales. Ni Argimón ni Sanguinetti están hoy en el Senado y la única senadora titular de la coalición, la nacionalista Graciela Bianchi, es una férrea opositora de las cuotas. En la Cámara de Diputados el panorama no es más alentador, porque el Frente Amplio tiene apenas 48 votos y se necesitarían 66.

Blancas y coloradas no la tendrán fácil en la interna de sus partidos. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que su partido “no tiene el tema en agenda” y señaló que tampoco fue parte del programa de gobierno. El dirigente wilsonista Santiago Gutiérrez, que integra el directorio, dijo que por el momento no se ha conversado en la interna porque no hay una propuesta formal, pero dijo que está afín a debatirlo. Si bien dijo que es necesaria una mayor representación de las mujeres en la política, “otro tema es si los instrumentos que se promueven son los adecuados para el fin que se busca”. En ese sentido, planteó dudas: “Lo más difícil de cambiar son las costumbres y las prácticas políticas, no los reglamentos”.

Manini y Delgado Pablo Mieres, Guido Manini Ríos, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda Javier Calvelo / AdhocFotos

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, líder de Unir para Crecer, dijo a Búsqueda que su colectividad “no tiene una posición tomada” sobre el tema y que prefiere no adelantar su postura personal hasta que no se discuta en la interna. El senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, se manifestó en contra cuando fue consultado durante el ciclo Desayunos Búsqueda en abril del año pasado: “Imponer cuotas de prepo no soluciona el problema”, opinó.

En los partidos más chicos el ambiente no es más favorable. Cabildo Abierto, que tiene dos diputados, está en contra de una norma de paridad. Su líder, el exsenador Guido Manini Ríos, argumentó su voto en contra al proyecto en que en el Parlamento deben estar los “mejores”, sin importar sexo, religión o raza. En tanto, la diputada Silvana Pérez Bonavita se refirió a los proyectos de ley de paridad como “espantosos” y “aberrantes”.

Identidad Soberana, que tiene dos representantes, también se opone. El diputado Gustavo Salle, líder del partido, es crítico de lo que llama “ideología de género” y está en contra de las cuotas. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, las dos diputadas suplentes que ingresaron a la cámara, Natalia Pigurina y María Rosa Benítez, cuestionaron la agenda feminista por “enfrentar” a las mujeres contra los hombres.

Gerardo Sotelo Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente Mauricio Zina / AdhocFotos

El Partido Independiente (PI) “todavía no tiene una postura sobre el tema”, dijo su líder, Pablo Mieres, a Búsqueda. No obstante, el único diputado del PI, Gerardo Sotelo, dijo que, en lo personal, está “radicalmente en contra de una ley que establezca la paridad”. El legislador sostuvo que si bien cree que es positivo que haya una representación diversa, tanto de géneros, como de clases sociales, orígenes geográficos y étnicos, “imponerlo como obligación es una atrocidad”. A su juicio, se comete el error de “transformar una subrepresentación estadística en el equivalente de un acto de discriminación”.

“La revolución es llegar y cambiar el sistema”

El Frente Amplio tiene en su programa de gobierno aprobar una ley de paridad que garantice igual representación de varones y mujeres en los cargos de representación política. Sin embargo, como ya aplica la paridad en la conformación de sus listas, parte de la bancada oficialista cree que ya no es un proyecto prioritario para la izquierda porque son los partidos de la coalición los que están en falta. Pese a ello, la senadora Constanza Moreira, de Casa Grande, dijo el pasado octubre a Búsqueda que buscarían impulsar “con fuerza” la ley este año, buscando alianzas con legisladoras de la oposición, y mencionó a Rodríguez y a las diputadas coloradas como posibles aliadas.

Rodríguez, que integra la lista 5 de De Centro, confía en que “hoy el clima es más propicio” para dar la discusión dentro de la coalición. En el período pasado no hubo apoyo entre los que “movían la pelota” en el partido, consideró, y recordó que su sector de entonces, el Herrerismo, no la acompañó, mientras que en De Centro encuentra mayor “apertura”.

“La resistencia existe en todos los partidos”, evaluó, y mencionó como ejemplo que, pese a anunciarlo, el actual presidente Yamandú Orsi no logró formar un gabinete paritario. Reconoció, no obstante, que a su partido “le cuesta más”. Por eso esta vez va a dar primero la discusión en la interna blanca, para después llevar el tema al Parlamento.

“La sociedad lo reclama. Los legisladores deberían escuchar a sus votantes. Y también lo reclaman las militantes y las dirigentes nacionalistas”, afirmó. A su juicio, la paridad no puede seguir “demorándose” porque hay “mujeres jóvenes que quedan por el camino”. Para la dirigente es fundamental contar con “liderazgos masculinos” que sean “aliados estratégicos” y acompañen la iniciativa.

Coloradas2

La diputada Castro sostuvo que, junto con la discusión sobre la paridad, es necesario promover un cambio “estructural” en la política. “La revolución no es haber llegado. La revolución es llegar y cambiar el sistema, abrir la puerta para otras mujeres. Porque adaptarse a esta institución patriarcal no es una revolución”, argumentó. En ese sentido, planteó que la desigual distribución de las tareas no remuneradas dificulta la militancia política de las mujeres. “Tengamos paridad y hagamos de la política un espacio amigable para todas las mujeres”.

Un estudio realizado por ONU Mujeres y presentado la semana pasada reveló que en las últimas elecciones nacionales, ocho de cada 10 parlamentarias (81%) sufrieron violencia durante la campaña electoral. Además, la mitad de las candidatas electas vivió situaciones de violencia dentro de sus propios partidos políticos.