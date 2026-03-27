Combustibles: desde abril aumentan 7% ante “shock negativo” internacional por conflicto en Medio Oriente

La disparada del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en la región —y, en particular, en Uruguay y las finanzas de Ancap —, es motivo de análisis e intercambio entre la empresa pública y el Poder Ejecutivo desde fines de febrero.

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En los hechos, el shock internacional puso a prueba la metodología de fijación de las tarifas de combustibles que se aplica desde julio del año pasado, por la que los precios en el surtidor se ajustan cada dos meses.

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Este viernes 27, los titulares de Economía y de Industria, Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, señalaron en conferencia de prensa que se “reafirma” la metodología y anunciaron que, desde el 1 de abril, los precios de los combustibles (naftas, gasoil y supergás) aumentarán 7%. Ese porcentaje es el que se estableció como techo de la franja establecida para limitar el efecto de la volatilidad externa en las tarifas de los combustibles.

Además, se indicó que se pasa a una fijación mensual de los valores, una facultad prevista en la norma ante circunstancias extraordinarias.

Cardona aclaró que de trasladar los valores de la referencia que pauta el Precio de Paridad de Importación (PPI) a las tarifas, el precio de la nafta tendría que aumentar 13% (lo que equivaldría a $ 10) y el del gasoil 44% ($ 21), en la situación actual.

Con el incremento de 7% establecido a partir del 1 de abril, el gobierno resuelve “proteger la estabilidad de precios”, dijo Oddone, quien detalló que la nafta aumentará $ 5,39 y pasará a valer $ 82,27 el litro, mientras que el gasoil subirá $ 3,31 y costará $ 50,63 en el surtidor.

El ministro informó que el costo efectivo estimado por la decisión de ajustar al alza 7% los precios del combustibles por el mes de abril se estima en US$ 30 millones. “Vamos a monitorear mensualmente y hacer revisiones” antes de volver a los ajustes bimestrales, apuntó.

A su vez, defendió el rol del Estado y las políticas públicas activas para gestionar los shocks externos y hacer que sus efectos sean más suaves en el tiempo.

Cardona recordó, para enmarcar la entidad del shock internacional, que la Agencia Internacional de la Energía calificó la situación como “la mayor interrupción de suministro de crudo desde 1973” y como la “mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia”, ya que la cantidad de petróleo perdido por el conflicto en Medio Oriente supera la registrada en la década de los años 70.

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Medidas complementarias

Para mitigar los efectos del shock internacional en el consumo y la producción, el gobierno anunció una serie de medidas complementarias.

Por un lado, facilitará el acceso al financiamiento del sector productivo mediante la creación de una línea de crédito blando, a través de instituciones de microfinanzas para los sectores productores de cereales, legumbres, oleaginosas, arroz y los cultivos de invernada para la lechería. El mecanismo, instrumentado con fondos de la Agencia para el Desarrollo, se dirige a pequeños productores, que podrán tomar préstamos por hasta US$ 30.000, por un plazo máximo de seis meses y a una tasa de interés subsidiada en un 50%.

Además, se extenderá el beneficio del Sistema de Garantías Agro (a los sectores definidos), cuya comisión se rebaja de 2% y 3% a 0,6% a todo el territorio nacional. Aquellos que tomen préstamos bajo este sistema en el Banco República, no pagarán comisión.

Arroz.jpg Cultivo de arroz.

El banco estatal también extenderá las facilidades para el pago del financiamiento de los cultivos de verano, que debían cancelarse al 30 de junio en su totalidad. Ahora podrán hacerlo a esa fecha parcialmente, y el resto refinanciarlo en 12 meses.

También se definió la devolución del IVA al gasoil para los contribuyentes del Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios), lo que significa “plata en mano” por ese concepto, dijo Oddone, para los pequeños productores.

En cuanto al precio del boleto del transporte colectivo, el gobierno resolvió que el aumento de 7% definido para el gasoil no se vea reflejado en la tarifa y sea absorbido por el subsidio implementado a través del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible.

Oxígeno para Ancap

El gobierno también resolvió apuntalar la situación financiera de Ancap, que deberá asumir mayores egresos por las compras de petróleo a valores más elevados y que no se compensarán con sus ingresos por la venta de combustible a precios por debajo de la referencia internacional.

Por ese motivo, se autorizarán a la empresa pública dos líneas de crédito: una para gestión de liquidez, por hasta US$ 100 millones, y otra para atender necesidades de capital de trabajo, por hasta US$ 120 millones.

La Teja Ancap.jpg Refinería de La Teja, de Ancap. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Ancap está gestionando su inventario y las compras pautadas de crudo, y tiene asegurada, en las condiciones actuales de demanda, la disponibilidad de insumos para refinar hasta julio-agosto, señalaron las autoridades.

Cardona destacó la gestión del ente y la relevancia de contar con una refinería propia para no tener que comprar hidrocarburos en el mercado internacional, que cotizan a valores mucho más elevados.

El Poder Ejecutivo exhortó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua a monitorear la venta de gasoil en la frontera y evaluar las acciones que se requieran para garantizar el abastecimiento interno de ese combustible. Eso, porque puede haber un corrimiento de la demanda de los países vecinos hacia nuestro país, por brechas de precio.