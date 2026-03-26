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    Preocupa a las autoridades de UTE que estafadores usen el anuncio sobre la inversión en Baygorria para captar víctimas

    El ente estatal suele recibir denuncias de que están usando su imagen para engañar incautos; la ministra Cardona sostiene que el Ministerio del Interior está trabajando en el tema

    El presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para anunciar que pequeños ahorristas podrán invertir en un proyecto de UTE.

    El presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para anunciar que pequeños ahorristas podrán invertir en un proyecto de UTE.

    FOTO

    Camilo Dos Santos (fotografía) / Presidencia de la República
    Búsqueda | Federica Ham
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Federica Ham y Guillermo Draper

    Una funcionaria de UTE con décadas de trabajo en la empresa se topó, a fines de enero, con una noticia en redes sociales que le llamó la atención: la posibilidad de invertir en el ente estatal. Hizo clic y dejó sus datos en un formulario. Así cayó en lo que presume que fue una estafa.

    Las autoridades de UTE, que conocen el caso, están preocupadas porque el anuncio realizado por el presidente, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, pueda dar lugar a una nueva ola de avisos falsos que los estafadores utilicen para captar víctimas.

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    El ente estatal, de hecho, recibe constantemente consultas de personas que han visto avisos falsos de ese tipo, en los que se promocionan supuestas posibilidades de inversión en UTE y sus proyectos, dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa. La compañía tiene diálogo directo con una oficina regional de Google para informarle de la existencia de publicidades o noticias falsas que aparecen en los espacios de publicidad de Google Ads. Esos productos de desinformación también circulan en redes sociales de Meta.

    Anuncios-falsos-redes
    Anuncios detectados por Búsqueda que publicitan plataformas fraudulentas.

    Anuncios detectados por Búsqueda que publicitan plataformas fraudulentas.

    Consultada sobre el riesgo de estafas, la ministra Cardona dijo que la conferencia de prensa que estaba desarrollando “justamente tiene que ver con darle certidumbre” a la población de que “este aviso es real”. Añadió que han hecho denuncias y que el Ministerio del Interior “está trabajando el tema”.

    El año pasado, Búsqueda identificó piezas en Facebook e Instagram que, en un intento por imitar el lenguaje de campañas institucionales reales, invitaban a invertir en Ancap, Conaprole y el Banco República. El Ministerio de Economía y el Banco Central emitieron comunicados en los que alertaban sobre esos engaños, que en algunos casos usaban la imagen del ministro Gabriel Oddone.

    Anuncios en redes sociales
    Anuncios en redes sociales detectados por Búsqueda.

    Anuncios en redes sociales detectados por Búsqueda.

    La difusión de “estafas online” es una “tendencia de desinformación” identificada por Chequeado en los primeros meses del 2025, según un informe elaborado en el marco del proyecto Promover la Información Confiable y Luchar contra la Desinformación en América Latina, que integra Búsqueda y es financiado por la Unión Europea. “La publicación de estafas en redes sociales tomó diferentes formatos y se repitió en varios países con características y objetivos similares”.

    El anuncio oficial

    Esa tendencia continúa. Búsqueda identificó ayer noticias falsas con supuestos anuncios sobre la posibilidad de invertir en UTE, incluso antes de la conferencia de prensa de Orsi. Hay imitaciones de notas de El Observador o supuestas comunicaciones institucionales de la empresa.

    A las autoridades les preocupa que el anuncio de inversiones real que planteó Orsi sea materia prima para el engaño.

    Incluso, la propuesta oficial se parece a los avisos falsos, dijeron extrabajadores de call centers consultados por Búsqueda. Así, el título de la noticia en la web oficial de Presidencia dice: “Gobierno convoca a ahorristas a invertir a partir de 200 dólares en nueva planta de energía solar”.

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    La base de inversión de US$ 200 es la misma que usan las plataformas falsas para abrir las cuentas de sus clientes. En el perfil institucional de Facebook de Presidencia aparece el mismo título y un video de Orsi anunciando la posibilidad de invertir en una planta de energía fotovoltaica en la ciudad de Baygorria, Durazno.

    Las ciberestafas son uno de los delitos que más aumentaron en el último lustro. Los datos oficiales muestran que el crecimiento se detuvo el año pasado, después de alcanzar un pico de 31.435 denuncias en 2024.

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    Este miércoles, Búsqueda publicó el resultado de una investigación, en colaboración con El País de Cali y Connectas, que una de las plataformas que engañó uruguayos estaba ubicada en Colombia.

    Los uruguayos son víctimas y victimarios en el caso de las estafas. Hay decenas de call centers que operan desde el país y que captan clientes mediante videos falsos en toda la región, informó Búsqueda el año pasado.

    Llamadas incesantes

    A la funcionaria de UTE la llamaron en seguida después de que dejó sus datos. Era una persona que se identificó como trabajador de la plataforma Evostock, supuestamente dedicada a inversiones. Le pidieron que enviara una foto de su cédula y un comprobante de domicilio. Mandó, justo, su factura de luz.

    Le plantearon que ingresara su tarjeta de crédito, pero se negó, según relató a Búsqueda. De todos modos, le propusieron como opción que transfiriera a través de Red Pagos $ 8.259 (US$ 200). Realizó el giro a las 15.28 del 28 de enero y casi en seguida se dio cuenta de que había caído en una trampa.

    La volverían a llamar decenas de veces, pero no respondería. Plataformas como Evostock y otras denunciadas por estafas suelen abrir cuentas e intentar luego que las personas depositen más y más dinero, que después no recuperarán.

    La funcionaria de UTE hizo la denuncia policial, mientras su teléfono no dejaba de sonar.

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