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    El Plan Nacional de Seguridad Pública ampliará el rol del Ejército en la frontera

    El ministro Carlos Negro presentará hoy la política con la que el gobierno pretende enfrentar la violencia

    Un soldado del Ejército Nacional, en posición de guardia, durante una ceremonia militar realizada en julio de 2025.

    Un soldado del Ejército Nacional, en posición de guardia, durante una ceremonia militar realizada en julio de 2025.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El Poder Ejecutivo presenta el Plan Nacional de Seguridad Pública, un documento que el Ministerio del Interior trabajó durante todo 2025 para definir las políticas y medidas en la materia que se implementarán durante el resto del período. El texto de 350 páginas reúne más de 130 medidas en siete ejes temáticos.

    Un adelanto del documento, que se dará a conocer este jueves, fue comunicado el martes 24 a todos los jefes y directores de la Policía Nacional en un evento encabezado por el ministro del Interior, Carlos Negro. Según dijeron a Búsqueda participantes del encuentro, Negro realizó una presentación general del plan, que está conformado por objetivos, diagnósticos, líneas estratégicas, acciones y finalmente las medidas. Además, pidió a los jerarcas policiales aplicarlo con la misma dedicación que han trabajado hasta ahora, resaltando la baja en los delitos conseguida el año pasado.

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    Emiliano Rojido, asesor de Negro y coordinador del plan, tampoco profundizó en el contenido del documento, pero sí en la importancia de que se aplique por la Policía en colaboración con otros organismos públicos; también de que sea evaluado con la necesaria evidencia científica para estar sujeto a modificaciones en el futuro.

    Información-Negro-Presentación Plan Seguridad-Ministerio del Interior

    Una de las acciones que contiene el plan consiste en extender el rol del Ejército Nacional en la frontera. Hoy, el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya patrullan una franja de hasta 20 kilómetros desde los límites del país, pero pueden intervenir solo en casos de delito flagrante, dando aviso inmediato a la Policía o a la Fiscalía.

    Durante la elaboración del plan distintas instituciones, entre ellas la propia Policía, propusieron aumentar la lucha contra el crimen organizado en la frontera mediante una mayor integración de la Policía con las Fuerzas Armadas, incluso con la creación de un sistema conjunto que genere un vínculo más fluido y formal entre ambas partes, habituadas a actuar por separado y con cierta desconfianza.

    Las Fuerzas Armadas han planteado al Ministerio de Defensa Nacional la posibilidad de eliminar los límites jurisdiccionales para permitir a los militares las detenciones fuera de la zona fronteriza en los casos en que la persecución sea originada dentro de dicha zona; también solicitaron actuar según algunos de los parámetros de la Ley 18.315 sobre procedimiento policial, que establece que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera, mediante la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo para tal fin”.

    En el encuentro del martes, el director de la Policía, José Manuel Azambuya, explicó que se llevarán a cabo estrategias específicas para reforzar los controles y mejorar la vigilancia ante delitos transnacionales que ocurren en la frontera. Anunció la instalación de un anillo digital fronterizo que combina despliegue territorial y la incorporación de 18 pórticos para monitoreo de personas y vehículos.

    ¿Qué delitos busca combatir el gobierno?

    Las medidas del Plan Nacional de Seguridad Pública comenzaron a aplicarse oficialmente desde el 1 de marzo, aunque muchas ya forman parte de la estrategia de seguridad pública del actual e incluso del anterior gobierno. Giran en siete ejes: narcotráfico, homicidios, ciberdelito, armas y municiones, violencia de género, sistema de justicia criminal y sistema de prevención del delito y la violencia. Aunque su producción estuvo a cargo del Ministerio del Interior y contó con la aprobación final de la Presidencia, en su etapa de elaboración participaron varios ministerios, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, los partidos políticos, intendencias y organizaciones sociales, entre otros.

    Fuentes oficiales indicaron que el documento incorpora iniciativas planteadas por partidos de la oposición, aunque no de manera textual, sino en sus conceptos básicos. Cabildo Abierto, en concreto, fue una de las instituciones que más propuestas hizo, entre ellas la de implementar un blindaje nacional contra el crimen organizado transnacional. El objetivo es promover una mayor coordinación interinstitucional en puntos de ingreso al país con la integración de tecnología, inteligencia y la presencia de distintas fuerzas de seguridad.

    “En las fronteras, la oportunidad radica en garantizar la operatividad y el mantenimiento continuo de escáneres, unificar protocolos de actuación y mejorar los controles sobre canales de riesgo como el correo postal y los servicios de courier”, resumió el Ministerio del Interior en un documento de síntesis del plan divulgado en enero.

    Negro dijo que su expectativa es que el plan pueda permanecer más allá de la actual administración, aunque en 2030 sea otro partido político el que asuma el gobierno. “Nosotros esperamos de la oposición la misma actitud que demostraron durante los encuentros para realizar el plan, en donde llegaron, se mantuvieron y aportaron sustancialmente”, afirmó en rueda de prensa.

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