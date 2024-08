Morabito, un golpe a los DDHH

No es un ladrón de gallinas. Integra la poderosa mafia calabresa ‘Ndrangheta, que distribuye en Europa 80% de la cocaína y trafica con personas. Una fuente judicial de Milán me dice que los ingresos anuales de esa organización oscilan entre US$ 50.000 y 100.000 millones. A sus “negocios” se vinculan organizaciones mafiosas de América Latina y tienen la protección de varios gobernantes y funcionarios corruptos.