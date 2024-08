Moreira es la “verdadera opción de izquierda” y Vázquez habla de educación para “comerle” votos, dicen impulsores de la precandidata

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

Esas señales de Vázquez son vistas con cautela en los grupos que apoyan a Moreira, comentaron a Búsqueda fuentes del equipo que acompaña a la precandidata. El análisis que hacen es que el ex presidente está centrando su estrategia electoral en el arranque en “comerle” votos a Moreira. “Quiere mostrar que él es bien de izquierda, cuando es más que claro que Constanza es la candidata de izquierda por excelencia. Y cuando sea presidente se va a limitar a escudar en el programa”, opinó uno de los informantes.

De hecho, el ex presidente prometió en varias de sus apariciones públicas que va a cumplir con el programa del Frente Amplio “hasta el último punto y coma”. El sábado 8, en una entrevista con el diario “El Observador”, el ex ministro de Economía y uno de los principales asesores de Vázquez en la actual campaña, Álvaro García, matizó la propuesta para la educación. “Lo que planteó es lo que resolvió el Congreso de llegar a una cifra en función de los resultados”, dijo.

El dirigente de Ir Alejandro Zabala explicó que la propuesta de reducir los efectivos militares como una forma de encontrar presupuesto para la educación surgió a raíz del anuncio de Vázquez del 6% del PBI para la educación. “Si Tabaré no hubiese hecho ese anuncio capaz que no podíamos vincular las dos cosas”, dijo Zabala a Búsqueda. Sostuvo que es claro que el arranque de la campaña del ex presidente se centró con planteos “notoriamente de izquierda” y que eso se debe a la candidatura de Moreira.

“Es claro que Tabaré (Vázquez) está tratando de hablarle a cierto público, que compite por el electorado de Constanza (Moreira). Por lo pronto está claro que hablando de eso compite con nosotros”, opinó el dirigente del Ir.

El diputado del PVP Luis Puig dijo a Búsqueda que la diferencia entre Vázquez y Moreira es que su candidata “muestra en forma más clara la expresión de izquierda” dentro del Frente Amplio. El ex dirigente sindical enumeró algunos de los puntos que a su entender tienen un mejor enfoque de izquierda en la senadora que en el ex presidente: política económica, “democratización” de las fuerzas armadas, educación, vivienda, derechos humanos y la “visión latinoamericanista en clara contradicción con otras visones”.

La opinión que domina entre los dirigentes que apoyan a Moreira fue esbozada por la precandidata el viernes 7 en un discurso en el comité de base “Victor Deri” en Salinas. “Imagínense una elección interna si no estuviera esta candidatura: ¿cómo sería? ¿Hubiera Tabaré Vázquez prometido el 6% para la educación? En una elección interna sin candidaturas alternativas, lo que tendríamos instalado es la agenda de discusión de la derecha. Nosotros nos hubiésemos quedado sin agenda de discusión propia y hoy estaríamos discutiendo: seguridad, seguridad, seguridad. Si hoy instalamos la agenda de izquierda es porque hay elección con candidatura alternativa”, dijo Moreira según recogió el periódico “La Diaria” el lunes 10.

Ante este posicionamiento de Vázquez, Moreira trabaja en una estrategia para seguir “movilizando” la interna frenteamplista.

El lunes 17 en la sede del Frente Amplio, Moreira realizará un lanzamiento de sus énfasis programáticos. Será un documento con diez puntos donde la intención es mostrar la “impronta” de la precandidata sobre el programa único que aprobó el congreso.

La intención es remarcar las ideas ya planteadas en los últimos meses y agregar temas nuevos con el fin de mostrarse como “la verdadera opción de izquierda” en el Frente Amplio, explicaron las fuentes.

Además de centrarse en los temas económicos, la precandidata se detendrá en la vivienda y la seguridad. En esa linea, se desmarcará de las propuestas defendidas por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de plantear “guerras en los barrios” con los megaoperativos, según fuentes de la campaña de Moreira. Defenderá las políticas sociales y educativas como un modo de “prevención sobre la represión”, además de oponerse al aumento de penas para los delitos que asegura no son una solución.

