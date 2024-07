Mujica autorizó a UPM a aumentar su producción y anunció una nueva planta de celulosa; Argentina resolvió ir otra vez a la Corte de La Haya

TRANSPORTE FERROVIARIO Gobierno prevé “potenciar” y poner en competencia a Self, que acumula pérdidas desde que se creó

“Mirá que yo también tengo problemas políticos”, le respondió el presidente uruguayo. “Tengo que lidiar con la derecha, que después me pega”, agregó, según recordaron integrantes del Poder Ejecutivo consultados por Búsqueda .

Aunque se habían encontrado con la excusa de inaugurar el nuevo buque Francisco Papa de la empresa Buquebus, los mandatarios tenían un motivo en particular para coincidir en la capital argentina: hablar sobre el pedido de autorización de la compañía finlandesa UPM de aumentar la producción de su planta de celulosa en Fray Bentos, algo resistido por el gobierno argentino.

La jefa de Estado peronista reprochó a Mujica que se había enterado por la prensa de su intención de concederle el aumento de producción a UPM; el exguerrillero había declarado a la agencia Bloomberg el viernes 27 que estaba “preparado” para autorizar el incremento si la empresa finlandesa accedía a “estrictos requerimientos ambientales”.

Funcionarios del gobierno uruguayo calificaron a la reunión como “frontal”, “confrontativa” y de “alto contenido político”. Un integrante del gobierno afirmó que fue “la reunión más dura que han tenido mano a mano” ambos presidentes.

Durante el encuentro del lunes Mujica no le comunicó a Fernández su decisión, pero quienes estaban allí consideran que “quedó sobreentendido” que autorizaría el aumento de producción a UPM. Uno de sus allegados cree que el presidente “ya iba con la decisión tomada”.

La reunión entre Mujica y Fernández duró menos de media hora. Cuando se despidieron, la presidenta le mandó saludos a Lucía Topolansky y le envió un regalo del vicepresidente argentino, Amado Boudou. Los uruguayos se retiraron primero de la carpa.

Pedido.

UPM opera hoy la planta que en el 2007 inauguró la compañía Botnia, también finlandesa, que enfrentó la resistencia de los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, cercana a Fray Bentos, y del gobierno argentino. Esa planta fue el centro de un conflicto inédito entre ambos países que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en abril del 2010 emitió un fallo salomónico que permitió que la planta siguiera operando e instó a Uruguay y Argentina a mantener una postura cooperativa.

Durante los años siguientes los gobiernos tuvieron intercambios técnicos que se vieron dificultados por la negativa argentina de divulgar los datos del monitoreo binacional a los efluentes de la planta de celulosa. Pero mientras la planta operó en las mismas condiciones y las circunstancias electorales no forzaron un cambio de estrategia, se mantuvo la paz.

Desde finales del 2011 UPM aspira a incrementar el máximo de producción permitido de 1,1 a 1,3 millones de toneladas de celulosa por año y lo planteó ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El 30 de agosto la empresa difundió un comunicado de prensa en el que anunció la parada anual de mantenimiento de su planta de celulosa de Fray Bentos y afirmó que “el reinicio de las operaciones” estaba “sujeto a la aprobación” del incremento de producción o “de lo contrario la planta no podrá reiniciar su actividad hasta el mes de noviembre”, cuando empieza su ciclo de producción.

Aunque en la Torre Ejecutiva no cayó bien el “ultimátum” de UPM, el gobierno debía considerarlo porque hace tiempo maneja la información de que la autorización es un requisito para que la empresa finlandesa instale una nueva planta de celulosa, la tercera del país.

Mujica mantuvo reuniones con Fernández y con ejecutivos de UPM y evaluó sus opciones.

El miércoles 25 UPM informó que había terminado su parada de mantenimiento y que procedería con la producción solo “a partir de la resolución del Estado uruguayo de otorgar el incremento de producción solicitado”.

A Mujica se le estaba terminando el tiempo para deliberar.

Autorización.

Después de la reunión del Consejo de Ministros del lunes se quedaron reunidos con el presidente Guerrero, Almagro, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, y la subsecretaria de Medio Ambiente, Raquel Lejtreger, para evaluar la situación. Ese día debían viajar a Buenos Aires para mantener la reunión presidencial y contactos técnicos para intentar acercar las posturas.

Durante la estadía en Argentina no se produjeron avances. Timerman presentó datos que según el gobierno uruguayo son equivocados, como el plazo de 180 días que según Argentina tiene esa administración para analizar la decisión de Mujica.

Ayer miércoles el presidente convocó a los medios para realizar un anuncio en su oficina. Acompañado por Cánepa y Guerrero y rodeado de los regalos que recolectó en sus viajes al exterior y que exhibe en torno a su escritorio, el presidente dijo: “Nos hemos quedado en los hechos sin espacio para poder negociar”.

Anunció que decidió autorizar a UPM a aumentar la mitad de lo que pedía: “unas 100.000 toneladas, en carácter provisorio, es decir, revocable”.

También dijo que la autorización está supeditada a que UPM construya infraestructura para bajar la temperatura de los efluentes arrojados al Río Uruguay para que estén por debajo de los 31 grados, lo que se deberá hacer sin diluir ningún químico en los efluentes. Además debe bajar el contenido de fósforo.

De todos modos Mujica sostuvo que “esta fábrica es hoy la que tiene los mejores guarismos en el mundo de las empresas que fabrican celulosa a partir de eucaliptos”.

“Están cumpliendo con largueza pero le estamos exigiendo más. El mantenimiento de esta decisión provisoria depende del grado de cumplimiento que tenemos que verificar en las cosas que le estamos solicitando”, afirmó.

“Somos conscientes que por las dimensiones del país más que nadie tenemos que cuidar el medio ambiente pero a su vez somos conscientes de que tenemos que cuidarlo trabajando”, dijo el mandatario.

Mujica enfatizó que desde el “punto de vista jurídico los procedimientos que se han aplicado para tomar estas decisiones son correctos, no merecen objeciones, son defendibles y atendibles” y se ha “cumplido con las etapas que correspondía al respecto”.

“Sin embargo nosotros tenemos que lamentar que esta decisión es francamente inoportuna del punto de vista político fundamentalmente para la República Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina está inmersa en un proceso electoral a corto plazo y naturalmente el clima político cuando existen elecciones no es el más adecuado como para tener razonabilidad. Por eso señalé que nos habíamos quedado sin espacio, porque nosotros también tenemos nuestros dilemas”, sostuvo.

El presidente recordó que “en notoria soledad política” ha “luchado por mantener la relación” con Argentina, “a veces contra viento y marea”, pero tiene “que ver las cosas con la óptica de los intereses de la gente que vive y trabaja en el Uruguay”.

“El enorme valor que tiene la cadena laboral que rodea todo esto, y hay que tener en cuenta desde la gente que trabaja en los bosques a los 300 y pico de camioneros que con sus respectivas tripulaciones se mueven por día, a todo el andamiaje de servicios que rodea todo ese mundo hasta que la celulosa se llega a embarcar. Eso no lo hace el Espíritu Santo, son trabajadores. Por supuesto que hay empresas que ganan plata, sí señor. No obstante, esa cadena laboral significa bienes y valores que dan de vivir a mucha gente”.

A continuación Mujica confirmó, sin nombrar a la empresa, lo que se manejaba extraoficialmente desde hacía meses: que UPM pretende instalar una nueva planta de celulosa.

“Se inician las tratativas de una inversión importantísima que tendrá que llevar adelante el gobierno que viene, que no es para este gobierno, pero que va a ser seguramente la más grande en la historia del país, probablemente en algún punto cercano a la frontera de Brasil, y que tiene que ver con celulosa y probablemente hasta con biocombustibles. Pero esas negociaciones son largas, son difíciles, lo sabemos, casi un año y medio negociando la regasificadora, son complejas y mucho dependen de la seguridad que pueda percibir gente que está en bolsas lejanas por ahí, que son las que toman las decisiones (...). Así como este gobierno heredó todo el esfuerzo que se había hecho para poder redondear la inversión de Conchillas, habrá otro que venga después, no sé cuál será, pero que tendrá iniciado este camino”, afirmó.

Según supo Búsqueda, el monto de la inversión que implicaría la nueva planta, que produciría celulosa y energía a partir de biomasa, será cercano a los U$S 3.500 millones.

Luego Mujica pasó factura a la oposición: “No sé si gozaremos de la espléndida soledad que en materia de política exterior con la República Argentina hemos tenido siempre. No me sorprendería. Pero estamos de todas maneras acostumbrados”.

“A mí me duele mucho. Seguramente que puedo crear tensión, malentendidos, pero nadie va a separar de mi corazón el cariño y respeto que le tengo al pueblo argentino”, terminó el presidente.

Fuentes oficiales dijeron que Mujica no llamó a Fernández el miércoles para informarle su decisión. Sí llamó al expresidente Tabaré Vázquez, que está en carrera electoral para repetir el mandato y puede ser quien tenga que lidiar con Argentina si el conflicto se prolongara.

En la conferencia de prensa no estaba Almagro, lo que a juicio del oficialismo uruguayo le da “la posibilidad de seguir negociando”.

A La Haya.

Unas tres horas después de la conferencia de Mujica, en Buenos Aires Timerman y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, se pronunciaron públicamente sobre la “decisión unilateral del Uruguay, autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM-Botnia”, que deja a Argentina “en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya”.

“En la reunión mantenida ayer (martes) con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento que solo beneficia a la empresa UPM. Uruguay no respondió”, sostuvo Timerman, y sostuvo que desde Montevideo no se respondió a 11 de 21 preguntas que hizo el gobierno de Fernández.

“La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM-Botnia, sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre, también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional”, sostuvo el canciller.

Timerman dijo que, “habiendo Uruguay roto el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente los informes científicos” y presentará la semana que viene “algunos ejemplos de la contaminación que produce UPM en el Río Uruguay” a partir de un informe preparado por científicos argentinos.

“Todas estas denuncias fueron presentadas oportunamente por la República Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Violaciones de UPM al medio ambiente del Río Uruguay, altas temperaturas del efluente; alto contenido de fósforo en el efluente; presencia de pesticidas en el efluente y en los pluviales; presencia de cromo en el efluente; presencia de fenoles en el efluente. Temperatura del agua: UPM vuelca efluentes a 32 grados, mientras que la temperatura del río no debe superar su promedio de 20 grados. Fósforo en el agua: UPM vuelca 0,9 miligramos por litro, mientras que la legislación uruguaya autoriza un máximo de 0,025 miligramos por litro. Es decir, que UPM vuelca 36 veces más que el estándar establecido. Pesticidas en el agua: endosulfán, prohibido en el Uruguay, fue detectado en efluentes y pluviales de UPM. Cabe recordar que el endosulfán fue prohibido por el propio presidente Mujica”, enumeró Timerman, entre otros ejemplos de la “contaminación” de la planta de Fray Bentos.

Urribarri opinó que es “ofensivo e inaceptable” que Mujica haya dicho que “esta postura de los argentinos tiene que ver con el cronograma electoral o por el momento electoral”.

Fuentes del gobierno uruguayo informaron que los técnicos que participaron de las reuniones sostienen que “Uruguay está haciendo todo bien”. Almagro y Lejtreger consideran que el gobierno tiene los datos “claritos”.

“Que vayan a La Haya”, sostuvo un funcionario oficial confiado de que la administración de Mujica tiene la razón.

“Le va a costar caro”.

Ayer por la noche volvió a reunirse la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que durante años cortó intermitentemente el paso en el puente binacional San Martín como protesta por la instalación de la planta de celulosa.

En la asamblea de ayer se resolvió llevar adelante “acciones sorpresa” y “volver a ganar la calle”. Acordaron que el domingo a las tres de la tarde se juntarán e intentarán cruzar a Fray Bentos con el intendente de Gualeguaychú a la cabeza para entregarle un documento al intendente de Río Negro, Omar Lafluf.

Gustavo Rivollier, uno de los líderes de la Asamblea, dijo a Búsqueda que “Mujica se equivocó feo y le va a costar caro, se la van a cobrar caro”.

El dirigente no sólo se refería a las medidas que puede llegar a tomar la Asamblea sino a las que puede tomar la propia presidenta argentina. “A Cristina la conocemos nosotros y la conocen ustedes. ¿Qué pasa si ahora todos los temas de dragado en los que se venía avanzado se empiezan a trancar?”, preguntó.

Rivollier considera que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú está “más madura” que en el 2006, cuando explotó el conflicto por la planta. Por eso cree que no se votó la posibilidad de un corte de ruta. “Los compañeros saben que eso requiere todo un esfuerzo, una logística”, dijo.

Aunque cree que la posibilidad de un corte “está verde” sabe que “va a madurar” si la situación se mantiene y, analiza, “el gobierno uruguayo no está ayudando nada”. Rivollier sabe que la presión de una asamblea de 400 es difícil de frenar. Según dijo, la vivió en carne propia cuando sus compañeros lo insultaban por proponer terminar con la medida del corte de ruta.

“Hoy está verde y ojalá que quede ahí. De corazón lo digo. Pero no ayudan en nada”, afirmó.

El ambientalista agregó que la preocupación ya se empieza a hacer sentir en los trabajadores del puente y los comerciantes que empiezan a visualizar que saldrán perjudicados. “¿Por qué el Pepe no escucha a esos trabajadores en vez de hacerle los favores a los finlandeses?”, cuestionó.

“Apoyo”.

Cerca de la medianoche UPM difundió un comunicado en el que anunció el permiso otorgado por el gobierno.

“La decisión del estado uruguayo demuestra el continuo apoyo al desarrollo del sector forestal en Uruguay”, dijo Jaakko Sarantola, vicepresidente senior del Área de Negocios de Celulosa.

La empresa informó que la planta de Fray Bentos “continuará de forma inmediata con la producción luego de su parada anual de mantenimiento”.

“Debido a la alta eficiencia y productividad de la planta, aumentar la producción no implica realizar inversiones adicionales en los procesos productivos y equipos. De todas formas, se espera que UPM invierta en un sistema de enfriamiento para los efluentes de la planta”, agregaron.

“El aumento de la productividad de la planta es el resultado de un trabajo serio y profesional del equipo uruguayo en toda la cadena forestal-industrial. Desde el inicio de las operaciones, el desempeño ambiental de la planta ha sido excelente respetando los límites establecidos”, agregó Sarantola.

Los principales referentes de la oposición se pronunciaron sobre lo resuelto por Mujica. El senador nacionalista Jorge Larrañaga apoyó la decisión del presidente y dijo en declaraciones a Canal 4 que la medida tomada por Mujica reafirma la soberanía del país y el derecho al trabajo, los que “no pueden quedar supeditados al capricho externo”.

“Apoyamos al gobierno en esta decisión” de autorizar la ampliación de la producción, dijo, y agregó que “lo resuelto por el país está en el marco del derecho y de la resolución de La Haya”.

A su vez, el senador colorado Pedro Bordaberry, también en Canal 4, opinó que Mujica debió autorizar todo el pedido de UPM. Opinó que el gobierno “no está haciendo ni una cosa ni la otra. Le da la mitad de lo que se pidió, a lo que tiene derecho UPM, y además de eso, por otro lado, obviamente va a enojar a Argentina”.

El presidente “en realidad agarró ese camino del medio que va a dejar enojado a los dos, pero, por lo menos, es una decisión que se tomó”.

En la noche de ayer miércoles Mujica participó de un asado en el quincho vecino a su casa. A la salida, cuando estaba subiendo al auto para irse, fue consultado sobre este tema. “Esto va a seguir, esto va a seguir”, respondió, y se fue.

