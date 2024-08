Mujica generó críticas, risas y la comparación con un “bufón”

La charla privada del presidente José Mujica con el intendente blanco de Florida Carlos Enciso, difundida luego en Internet en la mañana del jueves 4, durante la cual el jefe de Estado se refirió a su colega argentina Cristina Fernández como “vieja” y “terca”, y a su fallecido esposo y antecesor como “el tuerto”, y alguien “más político”, provocó opiniones diversas a nivel local y en el exterior. Desde un ex mandatario que juzgó al jefe de Estado sin vocación presidencial y otro que se rió sin poder parar por el episodio, hasta analistas que consideraron que las polémicas expresiones pueden describir una situación real.

A raíz de la difusión del polémico comentario sobre Fernández y Kirchner, el ex mandatario Julio Sanguinetti dijo que Mujica “es un comentarista de la realidad en vez de un articulador ejecutivo” y que “es un presidente con muy poca vocación de presidente”. También reclamó que ofrezca una disculpa frente a un “error que compromete al país”.

“Me estoy riendo tanto que no puedo contestar”, le dijo por su parte otro ex jefe de Estado, Jorge Batlle, al diario “El Observador” en medio de sonoras carcajadas, aunque no quiso abundar más sobre los dichos de Mujica.