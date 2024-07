Mujica participó en Venezuela en actos organizados por el chavismo, y la oposición interpelará al canciller para que explique los motivos

El sillón presidencial que el venezolano Hugo Chávez mantiene desde el 2 de febrero de 1999 estaba vacío. El jueves 10 de enero el mandatario reelecto no pudo concurrir a su asunción porque está internado desde hace semanas en La Habana, por un cáncer del cual no se conoce detalle alguno. Sin embargo el oficialismo venezolano preparó un acto multitudinario con manifestaciones en apoyo a Chávez, mientras se anunciaba que el Poder Ejecutivo quedaría en manos de Chávez y de su fuerza política por tiempo indefinido hasta que el mandatario pueda retornar a su país, algo que fue cuestionado por la oposición, que lo consideró inconstitucional. Para los actos, el oficialismo invitó a los jefes de Estado latinoamericanos.

“La huella que ha hecho Chávez es muy honda y ojalá que pueda superar el mal que tiene adentro, pero si no lo supera, la vida continúa”, comentó el presidente, y opinó que se debe mirar la historia “hacia adelante” y no “vivir de la nostalgia ni de recuerdos”. En ese sentido recomendó al gobierno caribeño actuar con “paz” y “unidad”, y señaló que la población debe entender que la oposición venezolana tiene “todo el derecho a opinar y a que se escuche su opinión”.

Maduro pidió a sus seguidores y a las “fuerzas de seguridad” estar “alerta” ante los planes de “sectores de ultraderecha que buscan un muerto” y “llenar de sangre las calles”. “Ellos están buscando manchar la vida política y las victorias que este pueblo está conquistando todos los días”, afirmó.

Cuando le tocó el turno, Mujica reiteró su pedido de “unidad, paz y trabajo” para los venezolanos y remarcó que “ante la manifestación multitudinaria de este jueves en Caracas en respaldo a Chávez sobran los sentimientos y faltan las palabras”. “He estado en innumerables movilizaciones como estas y se me llena el alma de nombres y recuerdos de hombres que ya no están, y por eso no quiero hablar demasiado”, justificó.

Además del acto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a concentrarse en el centro de Caracas en apoyo al mandatario. Por ello desde temprano los seguidores se congregaron en las inmediaciones del Palacio de Miraflores para participar en el acto en apoyo al gobernante.

En Uruguay, dirigentes blancos y colorados criticaron la actitud de Mujica al entender que participó en un “acto político partidario”. Por ello promovieron en la Comisión Permanente del Poder Legislativo una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, que fue votada el martes 15 sin los votos del oficialismo.

En la sesión, el legislador socialista Yerú Pardiñas dijo que el oficialismo no respalda la iniciativa porque se trata de “circo político” en medio de un “ambiente electoral” donde algunos dirigentes de la oposición “buscan protagonismo”. Ante ello el senador blanco Sergio Abreu respondió que si hablan de “circo” prefiere elegir la parte de “equilibrista y no la de payaso”.

Para el senador comunista Eduardo Lorier, el motivo de la convocatoria engloba “cosas secundarias que no tienen contenido” para el interés del país y por eso “no se debe perder tiempo”. El colorado José Amorín rechazó esa opinión con el argumento de que el hecho de que un presidente uruguayo participe en actos partidarios en el exterior “es delicado, no solo por lo ocurrido, sino también por lo que puede ocurrir”.

Política

2013-01-17T00:00:00

2013-01-17T00:00:00