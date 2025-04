Nin Novoa canciller y el MPP sensible

Uno pensaría que los militantes y dirigentes del MPP son gente de cuero duro. Pero resultaron ser muy sensibles y, ante la rápida y contundente designación del gabinete por parte de Tabaré Vázquez, no pudieron disimular su malestar. Malestar que se refiere a gente concreta, con nombre y apellido. Al parecer, ellos tenían mejores opciones que María Julia Muñoz o Rodolfo Nin Novoa .

Más allá de lo que implicó la veloz movida del presidente electo para presentarle al país (y a su propio Frente Amplio) hechos consumados e irreversibles, la designación de Nin Novoa es resultado de lo que podría llamarse “experiencia adquirida”. Por un lado, Vázquez buscó no repetir un error que pagó caro en su primera Presidencia con la designación de su ministro de Relaciones Exteriores. Por otro lado, evitó caer en los interminables cabildeos cargados de presión.

De todos los ministros, el canciller debe ser alguien de confianza del presidente por cuanto es necesaria una clara sintonía entre ambos para llevar adelante la política exterior. Sorprende, pues, que el MPP se muestre consternado. Es que el actual presidente actuó según esa misma lógica y Luis Almagro contó con la confianza personal de José Mujica. Si bien es un diplomático de carrera, no fue por su idoneidad o su capacidad estratégica que se lo eligió (muchas veces actuó más como un militante de comité que como un consumado diplomático), sino porque interpretaría bien lo que como presidente pretendía Mujica.

Si el tema de la inseguridad ya venía complicándose, con Díaz los problemas se potenciaron aceleradamente. No en vano ahora Vázquez insistió en dejar a Eduardo Bonomi en el cargo para el que fue designado por Mujica. Hay legítimas razones para que tanta gente cuestione con dureza a Bonomi; el problema es que no hay a la vista alguien que pueda hacer la tarea mejor que él. El riesgo de volver a opciones aún peores es grande (lo cual es una preocupante señal) y Vázquez no está dispuesto a correrlo.