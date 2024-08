Pararse como el “tercer proyecto” desgasta relación de Cabildo Abierto con la coalición mientras erosiona el liderazgo de Manini Ríos en su interna

“Unos y otros son responsables. Las anteriores administraciones, que desde 2010 tenían a la vista el gran problema que se cernía sobre todos los habitantes del área metropolitana y no movieron un tema para solucionarlo. Pero también hay responsabilidades en la actual administración, que ante la agudización del problema climático hasta el día de hoy no ha tomado las medidas necesarias”. Parece un mensaje de alguien que no ocupa ninguno de los dos espacios. Ni gobernante ni opositor. Y, sin embargo, esas fueron las palabras que eligió el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para describir las responsabilidades políticas derivadas de la crisis hídrica que vive el país. El senador aprovechó la media hora previa de la Cámara Alta para disparar contra el gobierno y la oposición, reclamó que la OSE no debería cobrar el consumo del agua mientras esta no sea potable y cuestionó por qué algunas obras que se están llevando adelante de urgencia no se hicieron hace meses. Cuando finalizó su intervención, pidió que sus palabras sean enviadas solo a la Presidencia de la República.