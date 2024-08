Sobre la carrera de José Mujica para el Premio Nobel de la Paz

No sabemos quiénes serían las fuentes de la Sra. Vigil —ella apenas menciona a un periodista amigo suyo de apellido “Nils”—, pero Búsqueda sí tiene fuentes y documentación muy seria que habilitaron al semanario a publicar la noticia.

La Sra. Vigil dice que “navegó por la web” y no pudo hallar “ningún comunicado serio que vinculara al Nobel con el presidente Mujica”. No era necesario ir a la web para encontrar algo “serio” en la materia. En su edición del 17 de octubre, en el marco de la cobertura sobre este tema, Búsqueda publicó íntegra la carta del último presidente de la ex Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, en la que propuso a Mujica como candidato al Nobel (ver Nº 1.735). Búsqueda tiene en su poder la carta de Gorbachov, firmada de su puño y letra, dirigida a “Su Excelencia, Thorbjorn Jagland, Presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz” a la dirección “Henrik Ibsens, gate 51, NO-0255, Oslo, Norway”. Gorbachov fue, él mismo, laureado con el Nobel de la Paz en 1990 “por su papel de liderazgo en el proceso de paz que hoy caracteriza a partes importantes de la comunidad internacional”.