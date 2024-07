Tras el fallo a favor de Uruguay, Philip Morris anuncia productos con “menos riesgo” y plantea despedirse de los cigarros convencionales

Philip Morris comenzó a dar señales concretas de esa iniciativa. El miércoles 30 de noviembre lanzó en el Reino Unido un producto denominado IQOS. Se trata de un dispositivo electrónico que calienta barras de tabaco a temperaturas por debajo de los niveles de combustión. “Al calentar pero no quemar el tabaco, IQOS no genera humo ni ceniza pero si un vapor que contiene nicotina, que no afecta negativamente la calidad del aire en interiores y produce menos olor que el humo de cigarrillo”, explica la tabacalera en un comunicado. La empresa informó que este producto es el primero de un rango de alternativas de riesgo potencialmente reducido a los cigarrillos en el que se está trabajando. La investigación de Philip Morris “demuestra que IQOS produce en promedio menos del 10% de los niveles de componentes nocivos encontrados en el humo del cigarrillo, mientras que sigue proporcionándoles a los consumidores un sabor real a tabaco”. En el comunicado se enfatiza que en cuatro estudios clínicos impulsados por la empresa “se demostró que en los fumadores que se cambiaron completamente a IQOS durante el estudio, la exposición a los agentes tóxicos estudiados se redujo a un nivel cercano al de los fumadores que dejaron de fumar en los mismos estudios”.