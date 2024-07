Vamos Uruguay arrancó la campaña electoral con la idea de recorrer casa por casa explicando sus proyectos y con menos críticas al gobierno

Durante la reunión varios dirigentes criticaron al gobierno por el “caos” y “violencia” que hay en el país, según comentó el presidente de la Cámara de Diputados, Germán Cardoso.

El senador Ope Pasquet sostuvo que Bordaberry “es la garantía” de que la ley “se va a respetar” en Uruguay.

La edila de Montevideo Viviana Pesce reclamó que se “bajen a tierra” las “ideas”, las “alabanzas hacia Pedro”, lo “que ha hecho mal el Frente Amplio” y que cada dirigente vaya a conversar con la ciudadanía. Pero aclaró que se debe “saber elegir” la agenda, porque “no todos los temas le interesan” a la población.

“Empecemos a trillar. Yo veo que Pedro Bordaberry y sus allegados trillan el país; y convoco a todos para que llevemos estos puntos a los pueblitos, a los barrios, a los asentamientos, a los clubes. No importa el sector social que sea, en todos los sectores sociales tenemos posibles votantes, gente que hoy está dudando si va a votar a los blancos, está dudando —si alguna vez fue colorado— a qué sector va a votar, y nosotros tenemos que conseguir con el trabajo que se lanzó ahora, que esa gente se decida y se decida ya. Las internas son una forma de medir la fuerza del partido”, afirmó.

Por su parte, la dirigente de Rocha Yeanneth Puñales comentó que es “muy importante determinar la línea del discurso estratégico con el que vamos a enfrentar la elección”.

“La gente quiere soluciones —subrayó—. La gente no quiere que recordemos lo de Pluna, la gente capaz que se olvidó que (Juan Carlos) Bengoa está preso (por irregularidades en los casinos municipales de Montevideo), la gente no quiere que nosotros hagamos un discurso exclusivamente combativo. La gente tiene memoria, recuerda muy bien que el puerto de La Paloma no lo quieren hacer por licitación sino por el negocio de Aratirí. En Rocha, el gobierno del Frente Amplio no puede hablar de transparencia. Y eso está bien en una reunión, o en una radio, pero la gente está cansada. Hemos formado este equipo de dirigentes que hoy estamos en las gateras para trabajar. Tenemos que trabajar a muerte para ganar la elección. Hay que explicar lo que se ha hecho. Porque para cada problema, Vamos Uruguay ha presentado una solución”.

“De acá tenemos que salir con una línea de discurso, o nos vamos a dedicar a criticar a Mujica por un tema o por el otro, o vamos a proponerle al pueblo del Uruguay soluciones de primera y con la Constitución y la ley en la mano. Porque el Partido Colorado históricamente ha defendido la ley y la Constitución y lamentablemente cuando en algún momento tuvimos soberbia perdimos la elección”, agregó.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Garino mostró una publicación del Frente Amplio en formato de historieta en una parte de la cual se critica a la oposición: “Los blancos y los colorados ya empezaron la campaña electoral. No les gusta que haya igualdad. Para ellos los pobres y los jóvenes son el enemigo”, se dice en la revista

Garino aseguró que estaba indignado y que no se debía dejar pasar, aunque planteó no responder “con la misma moneda”. Por eso sugirió que se le haga llegar una queja a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier.

El mayor desafío.

Para Bordaberry, la elección de 2014 es el “mayor desafío” que enfrentará el sector: “Es un cruce de caminos; es proponer, construir o quedarnos en la vereda de enfrente controlando y proponiendo sin que nos presten atención”.

“Estamos cansados de los que hablan y no hacen. Algunos dicen ‘somos bat­llistas’, nosotros no lo decimos, hacemos Batllismo, construimos Batllismo”, consideró el dirigente, con lo cual generó una ovación en toda la sala del complejo turístico “Laderas del Cerro”.

Bordaberry les pidió a sus dirigidos que salgan a “golpear cada puerta” para “conversar con los vecinos”. “Nuestra primera acción de campaña tiene que ser escuchar a la gente. La agenda no es lo que a nosotros nos parece importante. Los temas no son los que para nosotros son importantes, los temas son los que afectan a todos los uruguayos”, dijo.

Además de enfrentar los problemas de seguridad y de la educación, el líder de Vamos Uruguay sostuvo que otra meta es bajar la pobreza y “defender a la olvidada y castigada clase media uruguaya”. “Esa clase media, orgullo del Uruguay, esa que se levanta todos los días a trabajar, que cumple las normas, que se esfuerza y mientras tanto mira al costado y ve cómo hay gente que no hace lo mismo”, sostuvo.

“Llegó nuestra hora, de devolverle la esperanza al Uruguay”, exclamó de inmediato.

Tras su discurso, Coutinho destacó la figura de Bordaberry y anunció que el 15 de marzo el dirigente pedirá licencia en el Senado para poder dedicarse completamente a la campaña electoral. “Se lo va a extrañar en el Senado”, dijo, y aseguró que “nada está perdido”.

