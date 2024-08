Vivir de vos

El 27 de noviembre de 2014, antes del ballotage que volvería a colocar a Tabaré Vázquez en la Presidencia, Larbanois y Carrero participaron, entusiastas, en el acto de cierre de campaña del Frente Amplio. Cantaron y cantaron ante la masa frenteamplista. Y, entre otros temas, entusiasmaron a los que todavía creen en la utopía con su archiconocido “Zumba que zumba; esa canción en la que dicen: “Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso es cuando el hombre es cobarde”. Y también dicen: “Soy palo que no me cimbro, barco que no me volteo; cuando a mí me da la gana toco el cielo que no veo”.