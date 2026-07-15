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Pitbull y sus fanáticos rompieron un récord Guinness en su último show

Miles de espectadores llegaron al concierto del rapero vestidos con traje, bigotes, lentes negros y pelucas de látex que simulan cabezas calvas como parte de un reto viral que se propuso batir un récord hasta entonces inexistente

El locutor de la BBC Greg James se propuso juntar 2.000 personas con las gorras de cabezas calvas; finalmente fueron 22.000 los fanáticos que se sumaron al reto.&nbsp;

El locutor de la BBC Greg James se propuso juntar 2.000 personas con las gorras de cabezas calvas; finalmente fueron 22.000 los fanáticos que se sumaron al reto. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Pitbull dio un concierto histórico que lo llevó a romper un récord Guinness. Todo fue gracias a sus fanáticos, más específicamente, a las más de 22.000 personas que llegaron al BST Hyde Park de Londres caracterizados con lentes de aviador oscuros, corbatas, bigotes y trajes negros y, lo más improtante: unas pelucas de látex simulando cabezas calvas.

El autor de éxitos como I Know You Want Me y Give Me Everything se emocionó ante la sorprendente convocatoria que tuvo el desafío propuesto a sus fans.

El autor de éxitos como I Know You Want Me y Give Me Everything se emocionó ante la sorprendente convocatoria que tuvo el desafío propuesto a sus fans.

Todo empezó como una broma y terminó convirtiéndose en un verdadero reto viral. Teniendo en cuenta que se acercaba el show del cubanoamericano, y que sus fanáticos durante años asistieron a sus conciertos con ese estilo característico, el locutor de la BBC Greg James se propuso juntar 2.000 personas con las gorras de cabezas calvas y así batir el récord. Tanto el rapero como los organizadores del festival aceptaron el desafío. “Este es un récord completamente nuevo porque nunca se había intentado antes”, enfatizó Will Munford, juez de los Récords Guinness presente en el evento.

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Tras utilizar drones y recurrir a un equipo de voluntarios para contabilizar a los participantes, la organización le otorgó a Pitbull el récord Guinness por haber juntado la mayor cantidad de personas de la historia disfrazadas con pelucas de cabezas calvas.

Tras utilizar drones y recurrir a un equipo de voluntarios para contabilizar a los participantes, la organización le otorgó a Pitbull el récord Guinness por haber juntado la mayor cantidad de personas de la historia disfrazadas con pelucas de cabezas calvas.

Al final, la realidad superó cualquier expectativa: fueron 22.000 —de un total de 70.000 asistentes— quienes llegaron al concierto con los inconfundibles uniformes de Mr Worldwide, mientras que la organización del récord Guinness utilizó drones y recurrió a un equipo de voluntarios para contabilizar a los participantes. “Estamos haciendo historia”, dijo Pitbull —o Armando Christian Pérez, su nombre de nacimiento— emocionado ante la multitud calva.

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