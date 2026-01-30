Así lucen los nuevos Beatles del cine

Las primeras imágenes oficiales de las biopics de The Beatles encendieron la expectativa global: Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson ya se muestran transformados en los Fab Four, en un proyecto inédito que llegará a los cines en 2028
Biopic de The Beatles: primeras fotos de los actores caracterizados
Las fotos, difundidas en la web y redes oficiales de The Beatles al ritmo de Come Together, anticipan el enfoque de las películas. No se trata solo de actores caracterizados. La producción apunta a una recreación cuidada de la época y de la imagen que el público tiene de la banda.
Mescal aparece con el clásico corte mop-top, camisa, corbata y chaleco, en un fondo que remite directamente al Cavern Club, lugar clave de la historia de la banda. Keoghan, como Ringo, posa en un estudio con auriculares al cuello y micrófono en primer plano, mientras Dickinson encarna a Lennon con sus inseparables lentes redondos, guitarra en mano y gesto concentrado.
Joseph Quinn, en tanto, aparece como George Harrison con una guitarra.
Postales, ciudades y una estrategia que apela a la memoria
Más allá de las imágenes, el lanzamiento estuvo acompañado por una campaña de promoción tan ambiciosa como nostálgica. Sony Pictures y Neal Street Productions distribuyeron 4.000 postales físicas en ciudades clave de la historia beatleana como Liverpool, Hamburgo, Nueva York y Tokio, entre otras.
Las postales fueron escondidas en lugares cargados de simbolismo. Tiendas de discos, rincones musicales, calles emblemáticas y puntos neurálgicos como Penny Lane, el Cavern Club o los alrededores de Central Park. Incluso el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), cofundado por McCartney, fue parte activa de la promoción, con estudiantes encontrando postales dentro del campus.
Un proyecto sin precedentes y reacciones divididas
The Beatles: A Four-Film Cinematic Event no es una biopic tradicional. Cada una de las cuatro películas se centrará en un integrante distinto del grupo, narrando la historia desde su perspectiva personal. Es, además, la primera vez que un proyecto de ficción obtiene los derechos completos sobre la vida y la música de la banda.
Las reacciones iniciales en redes sociales fueron intensas y diversas. Paul Mescal fue el más elogiado: “Pensé que era Paul”, escribió un fan; “captura completamente la vibra McCartney”, señaló otro.
En cambio, Joseph Quinn fue blanco de críticas y bromas. “Bueno, entonces este es John Frusciante”, bromeó otro fan, sugiriendo que el atuendo de Quinn se parecía más al guitarrista de los Red Hot Chili Peppers.
El estreno está previsto para el 7 de abril de 2028, en un contexto donde Hollywood redobla su apuesta por las biografías musicales, tras proyectos recientes y futuros sobre figuras como Bruce Springsteen y Michael Jackson.