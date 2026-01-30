¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Así lucen los nuevos Beatles del cine

Las primeras imágenes oficiales de las biopics de The Beatles encendieron la expectativa global: Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson ya se muestran transformados en los Fab Four, en un proyecto inédito que llegará a los cines en 2028

Biopic de The Beatles: primeras fotos de los actores caracterizados

Biopic de The Beatles: primeras fotos de los actores caracterizados

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Las fotos, difundidas en la web y redes oficiales de The Beatles al ritmo de Come Together, anticipan el enfoque de las películas. No se trata solo de actores caracterizados. La producción apunta a una recreación cuidada de la época y de la imagen que el público tiene de la banda.

Leé además

el sastre de los rolling stones vive en garzon
El oficio de vestir a las estrellas

El sastre de los Rolling Stones vive en Garzón

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
El cineasta Sam Mendes junto a Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson durante la presentación de las películas sobre The Beatles en la convención CinemaCon
Cuatro películas

The Beatles en el cine: una propuesta ambiciosa que redefine el género del biopic musical

Por Redacción Galería
Paul McCartney y Michael Jackson: negocios son negocios, incluso entre ídolos
Derechos de autor

Paul McCartney, Michael Jackson y las canciones de The Beatles: historia de un enfrentamiento que cumple 40 años

Por Redacción Galería

Mescal aparece con el clásico corte mop-top, camisa, corbata y chaleco, en un fondo que remite directamente al Cavern Club, lugar clave de la historia de la banda. Keoghan, como Ringo, posa en un estudio con auriculares al cuello y micrófono en primer plano, mientras Dickinson encarna a Lennon con sus inseparables lentes redondos, guitarra en mano y gesto concentrado.

Joseph Quinn, en tanto, aparece como George Harrison con una guitarra.

The-Beatles-Sam-Mendes
Los actores que darán vida a The Beatles.

Los actores que darán vida a The Beatles.

Postales, ciudades y una estrategia que apela a la memoria

Más allá de las imágenes, el lanzamiento estuvo acompañado por una campaña de promoción tan ambiciosa como nostálgica. Sony Pictures y Neal Street Productions distribuyeron 4.000 postales físicas en ciudades clave de la historia beatleana como Liverpool, Hamburgo, Nueva York y Tokio, entre otras.

Las postales fueron escondidas en lugares cargados de simbolismo. Tiendas de discos, rincones musicales, calles emblemáticas y puntos neurálgicos como Penny Lane, el Cavern Club o los alrededores de Central Park. Incluso el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), cofundado por McCartney, fue parte activa de la promoción, con estudiantes encontrando postales dentro del campus.

Embed

Un proyecto sin precedentes y reacciones divididas

The Beatles: A Four-Film Cinematic Event no es una biopic tradicional. Cada una de las cuatro películas se centrará en un integrante distinto del grupo, narrando la historia desde su perspectiva personal. Es, además, la primera vez que un proyecto de ficción obtiene los derechos completos sobre la vida y la música de la banda.

Paul-McCartney-Movie
Paul Mescal como Paul McCartney.

Paul Mescal como Paul McCartney.

El elenco secundario refuerza la ambición del proyecto: Saoirse Ronan será Linda McCartney, Anna Sawai interpretará a Yoko Ono, Mia McKenna-Bruce dará vida a Maureen Starkey Tigrett, Aimee Lou Wood será Pattie Boyd, James Norton encarnará a Brian Epstein y Harry Lloyd a George Martin.

Lennon-Movie
Harris Dickinson como John Lennon.

Harris Dickinson como John Lennon.

Las reacciones iniciales en redes sociales fueron intensas y diversas. Paul Mescal fue el más elogiado: “Pensé que era Paul”, escribió un fan; “captura completamente la vibra McCartney”, señaló otro.

Ringo-Starr-Movie
Barry Keoghan como Ringo Starr.

Barry Keoghan como Ringo Starr.

En cambio, Joseph Quinn fue blanco de críticas y bromas. “Bueno, entonces este es John Frusciante”, bromeó otro fan, sugiriendo que el atuendo de Quinn se parecía más al guitarrista de los Red Hot Chili Peppers.

George-Harrison_Movie
Joseph Quinn como George Harrison.

Joseph Quinn como George Harrison.

El estreno está previsto para el 7 de abril de 2028, en un contexto donde Hollywood redobla su apuesta por las biografías musicales, tras proyectos recientes y futuros sobre figuras como Bruce Springsteen y Michael Jackson.

Selección semanal
Entrevista

Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
Política y sistema judicial

Gabriela Fossati volverá a ejercer la abogacía y ofreció asistencia legal a joven atropellado por Carlos Negro

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández
Oficialismo

Operativos para retirar a la población que habita en la calle causan diferencias en el gobierno, que creará una nueva figura para coordinar la respuesta

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
La actriz Catherine OHara en la premiere de la serie The Studio.
Video

Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi pobre angelito’

Por  France 24  y Redacción Galería
Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell
Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Por Redacción Galería