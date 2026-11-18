U2 sigue agregando fechas a su próxima gira mundial. A fines de marzo de 2027, la banda irlandesa dará un cuarto concierto en el estadio de River Plate, después de agotar las entradas para los tres shows anteriores . La demanda llevó al grupo a ampliar su paso por Buenos Aires. La banda sigue despertando interés entre sus seguidores (incluidos los uruguayos), muchos de los cuales planean viajar a Buenos Aires.

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La gira también incluye cuatro conciertos en México y otros cuatro en Brasil.

El anuncio llega en el año en que U2 cumple 50 años de trayectoria . La banda acaba de publicar Carnaval De Luz, su primer álbum con canciones nuevas en nueve años, y prepara el nuevo tour por grandes estadios con un repertorio que combinará los nuevos temas con los clásicos de su carrera.

La gira se llama Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour y comenzará el 23 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Allí tocarán también el 26 y el 28 de febrero y el 2 de marzo. Luego viajarán a San Pablo, donde tienen previstas cuatro presentaciones en el estadio Morumbis, los días 10, 12, 14 y 16 de marzo.

Buenos Aires será el último destino latinoamericano de esta primera etapa. U2 actuará en River Plate el 23, 25, 27 y 29 de marzo. Las tres primeras fechas ya figuran como agotadas en la página oficial de la banda. La cuarta acaba de incorporarse a la programación. Beck será el invitado especial en los conciertos de la región.

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La gira también se suma a una tendencia entre los grandes artistas, que cada vez más concentran varias presentaciones en una misma ciudad en lugar de ofrecer un único concierto en cada destino. Shakira, por ejemplo, realizó 13 shows en Madrid. Miley Cyrus y Harry Styles también eligieron este formato. La propuesta lleva a muchos seguidores a viajar a otras ciudades o países para ver a sus artistas favoritos.

En total, serán 12 conciertos en América Latina, distribuidos en tres países. Después, la gira continuará por Europa y el Reino Unido, entre abril y julio. Hasta ahora, el calendario publicado por U2 incluye 38 conciertos.

La banda describió en varias entrevistas el espectáculo como “una experiencia que buscará combinar la magnitud de los estadios con una mayor cercanía entre los músicos y el público”. Será su regreso a ese formato después de la residencia de 40 conciertos que realizó en el Sphere de Las Vegas entre 2023 y 2024, centrada en el álbum Achtung Baby.

Primeras imágenes del escenario de la nueva gira de U2, presentado durante el lanzamiento de su nuevo disco. Los cuatro integrantes de la banda conversaron con Ted Stryker ante un pequeño público invitado por iHeartRadio, noviembre de 2026.

Un disco nuevo después de nueve años

El otro motivo de actualidad es Carnaval De Luz, publicado el 13 de noviembre. Se trata del decimosexto álbum de estudio de U2 y el primero con canciones inéditas desde Songs of Experience, de 2017. Tiene 12 temas y fue producido por Jacknife Lee, colaborador habitual del grupo.

El disco incluye participaciones de Brian Eno, Martin Garrix y Daniel Lanois. Entre los temas que ya habían sido adelantados están Street of Dreams, Silencio y The Greatest Show on Earth, que comparte título con la gira.

El disco busca recuperar algunos de los sonidos clásicos del grupo, con guitarras fuertes, arreglos rockeros y canciones pensadas para los estadios. Pero también repite una fórmula que U2 viene utilizando desde hace más de 20 años, sin grandes novedades.

Para The Guardian se trata de un regreso “revitalizado” y destacó que “los músicos parecen disfrutar nuevamente de tocar juntos”.

La vuelta de Larry Mullen Jr. a la batería es otro dato importante. El músico había tenido que alejarse de los escenarios por problemas de salud y su presencia completa nuevamente la formación original, junto a Bono, The Edge y Adam Clayton. Durante lo primeros meses del año, el grupo también publicó dos EP, Days of Ash y Easter Lily.

Entre esos lanzamientos y el nuevo álbum, habrá presentado 24 canciones durante su año aniversario.