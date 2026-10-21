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U2 vuelve a los estadios y pone a sus fanáticos en ruta

La banda irlandesa confirmó fechas en América Latina para 2027, con Brasil y Argentina entre las opciones más cercanas para los uruguayos

U2.

U2.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los seguidores uruguayos de U2 tendrán que cruzar alguna frontera para volver a ver a la banda en vivo. El grupo de rock irlandés anunció seis conciertos en América Latina para febrero y marzo de 2027, aunque no se descarta que sume nuevas fechas. Habrá dos actuaciones en Buenos Aires y otras dos en San Pablo, las alternativas más cercanas para el público uruguayo. La gira también pasará por Ciudad de México.

Titulado The Greatest Show on Earth, el nuevo tour aniversario por sus 50 años devolverá a U2 a los grandes estadios. La banda irlandesa no hacía una gira de este tipo desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en 2019. Entre medio, ofreció una serie de conciertos en el Sphere de Las Vegas, que terminó en 2024.

Cuánto cuestan las entradas

En Buenos Aires, los shows serán el 23 y el 25 de marzo en el estadio Monumental de River Plate. La venta general de entradas comenzará este jueves 22 de octubre a las 10 de la mañana, a través de la plataforma All Access.

Los precios van desde los 120.000 pesos argentinos, unos 3.191 pesos uruguayos, para la platea alta Sívori, hasta los 700.000 pesos argentinos, unos 18.600 pesos uruguayos, para la zona Red Zone, cerca del escenario. El sector Gold Circle cuesta 500.000 pesos argentinos, unos 13.297 pesos uruguayos, mientras que las entradas para campo delantero cuestan 355.000 pesos, unos 9.440 pesos uruguayos. Los valores no incluyen los cargos por servicio.

En San Pablo, los shows serán el 10 y el 12 de marzo de 2027 en el estadio MorumBIS. Según los precios publicados por Ticketmaster Brasil, las entradas van desde los 690 reales, unos 5.460 pesos uruguayos, para la tribuna, hasta los 3.000 reales, unos 23.700 pesos uruguayos, para la zona Red Zone. Los valores no incluyen los cargos por servicio.

La venta general en Brasil también está prevista para este jueves a las 10 de la mañana.

Beck será el artista encargado de abrir los conciertos en las fechas latinoamericanas anunciadas.

Una gira con menos ciudades y más conciertos por destino

La decisión de limitar los conciertos a tres ciudades marca el recorrido latinoamericano de U2. Otros artistas también optan por ofrecer varias actuaciones en una misma ciudad, en lugar de recorrer muchas ciudades. El caso más reciente es el de Shakira, que acaba de finalizar una serie de 13 conciertos en Madrid sin pasar por otras ciudades europeas.

Artistas como Metallica, que actualmente tiene una residencia en Las Vegas, Miley Cyrus y Harry Styles también optaron por concentrar varias actuaciones en una misma ciudad. Cyrus, que había descartado salir de gira “por el desgaste que implica”, dijo, anunció dos shows en Los Ángeles para presentar su nuevo disco y dejó abierta la posibilidad de sumar más fechas.

La tendencia también tiene cifras. Según un estudio de Live Nation, la principal promotora de conciertos del mundo, detrás de la nueva gira de U2, el 40 % de los aficionados a la música viajó más de 800 kilómetros para asistir a un concierto en 2025. La empresa dice que el público “valora” cada vez más estas experiencias y “está dispuesto” a trasladarse para ver a sus artistas favoritos. “Durante décadas, las marcas de lujo han inculcado en los consumidores el valor de la exclusividad, la anticipación y la inmersión. Ahora, personas de todo el mundo aplican la misma lógica a las experiencias en vivo. Más que nunca, los fans están dispuestos a viajar para ver música en directo”, explica la empresa de conciertos.

Por eso, los uruguayos que quieran ver a U2 en el exterior tendrán que sumar los gastos de traslado y alojamiento al precio de las entradas.

Un año con mucha música nueva

El regreso a los escenarios llegará después de un año con varios lanzamientos. En los últimos meses, la banda publicó dos EP, Days of Ash y Easter Lily, y prepara el lanzamiento de Carnaval de Luz, previsto para el 13 de noviembre.

Days of Ash salió el 18 de febrero con seis canciones que muestran el costado más comprometido de U2. El EP aborda temas como las redadas migratorias en Estados Unidos, las protestas en Irán, la guerra en Ucrania y los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Easter Lily se publicó el 3 de abril. También contiene seis pistas y aborda temas como la amistad, la pérdida, la fe y la esperanza, temas muy identificados con las temáticas que a Bono, líder de la banda, le gusta tratar en sus canciones.

El próximo álbum tendrá 12 canciones y será el decimosexto disco de estudio de U2. Se trata de su primer álbum con material nuevo en nueve años, desde Songs of Experience, publicado en 2017.

Como adelanto del álbum, U2 publicó tres canciones, Street of Dreams, Silencio y The Greatest Show on Earth, esta última lanzada este 15 de octubre junto con el anuncio de la gira mundial.

El regreso de Larry Mullen Jr.

La salud de Larry Mullen Jr. podría ser uno de los factores que expliquen el formato de la nueva gira de U2, con menos ciudades y varias actuaciones en cada destino. El baterista y fundador de la banda volverá a los escenarios después de una operación de cuello y espalda que lo dejó fuera de los conciertos de Las Vegas.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, reconoció que todavía no sabe si podrá soportar el ritmo de una gira con muchas presentaciones.

“Aunque no pueda tocar dos horas y media, si puedo tocar una hora, me basta”, dice Mullen. “He tenido tanta suerte que lo acepto”. Bono también se refirió al estado del baterista. “Solo rezo para que todos estemos bien”, señala. “Y que Larry, más que nadie, se mantenga en forma”.

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