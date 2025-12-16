Del chatbot al agente autónomo: la nueva etapa de la IA que marcará 2026

Por primera vez desde que la inteligencia artificial (IA) generativa irrumpió en la vida de todos, las empresas empiezan a hablar menos del entusiasmo y más de los resultados concretos. Globant lo resume en su informe Tech Trends 2026, en el que anticipa que el próximo año será un punto de inflexión. No porque vaya a aparecer un modelo de IA más asombroso, sino porque comienza a despegar una tecnología que puede reorganizar el funcionamiento interno de las compañías: la IA agéntica.

Los agentes de IA representan un salto respecto a los asistentes que se han usado en los últimos años. Un asistente, explicado de forma sencilla, funciona como alguien que espera a que le indiquen qué hacer. Responde una pregunta, escribe un texto breve o busca un dato puntual, pero no avanza por cuenta propia. Un agente, en cambio, en lugar de quedarse esperando instrucciones, puede entender lo que se necesita, analizar la información disponible, decidir los pasos a seguir y realizar tareas completas sin que una persona tenga que guiarlo en cada momento. Se comporta más como un colaborador que toma iniciativas que como una herramienta que solo responde cuando se le habla.

Globant traslada esa idea al mundo de las empresas y propone un escenario en el que tareas completas puedan quedar en manos de agentes que entienden lo que está pasando, se conectan con las herramientas que usan las organizaciones todos los días y llevan un proceso de principio a fin sin necesidad de intervención constante.

Por ahora, sin embargo, la realidad es bastante más cauta. Muchas empresas siguen usando la IA en tareas aisladas y de alcance limitado, sin aprovechar aún su potencial más amplio. Solo una parte menor ha logrado avanzar hacia agentes que operan con verdadera autonomía. Según Globant, el desafío no pasa tanto por la tecnología disponible, sino por la manera en que las organizaciones están preparadas para adoptarla. Todavía falta ordenar la información, definir procesos claros y establecer una estrategia que permita que estas herramientas se integren en el funcionamiento del negocio.

Esa visión se complementa con la perspectiva local expuesta por el ingeniero Nicolás Jodal , CEO de GeneXus y parte de Globant desde 2022, durante la presentación de las tendencias 2026 en la que participó Galería . Jodal señaló que la adopción de IA por parte de los consumidores ha sido masiva, mientras que la de las empresas avanza más lentamente. Esa brecha crea tensiones internas. Los equipos desean utilizar herramientas de IA porque ya son parte de su trabajo, pero las organizaciones buscan seguridad, privacidad y control antes de habilitar su uso pleno. Para Jodal, 2026 será el año en que esa distancia comience a reducirse y se multipliquen los casos de adopción real.

En su presentación, Jodal destacó tres áreas en las que la IA empezará a hacerse sentir. La primera es la consulta avanzada sobre los datos internos de las organizaciones. Hoy, empresas y organismos públicos acumulan una cantidad enorme de texto (expedientes, decretos, historias clínicas, reglamentos) que resulta casi imposible de procesar de manera eficiente. Los agentes, explicó, pueden recorrer y resumir ese material en segundos. “Las organizaciones tienen una montaña de texto que hoy no se puede usar a escala”, señaló. “Ese es uno de los primeros cambios que vamos a ver”.

Un ejemplo que ya está en funcionamiento, agregó, es el del Ministerio de Economía y Finanzas y el trabajo con los expedientes de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), donde la automatización está empezando a acelerar la lectura y el análisis de grandes volúmenes de documentos, algo que hasta ahora llevaba tiempos mucho más largos.

El segundo escenario es la transformación de la interacción con sistemas internos. El modelo tradicional de navegación mediante clics empieza a quedar obsoleto. “Vamos a una interacción mucho más basada en una conversación”, sostiene Jodal.

Por último, anticipa la expansión de agentes que trabajan de manera personalizada para cada usuario, ejecutando tareas rutinarias, procesando información e iniciando acciones sin esperar una instrucción explícita.

Globant-Jodal-IA Nicolás Jodal y Matías Boix durante la Tech Trends 2026 de Globant.

Entender lo que pasa

En este escenario, Globant sostiene que 2026 será, sobre todo, el año en que las empresas empezarán a exigir pruebas de valor real. Las direcciones y los directorios ya no quieren ver demos ingeniosas, sino resultados concretos. Y algunos casos comienzan a mostrar que ese salto es posible. Bigblue, una plataforma logística europea, por ejemplo, logró bajar sus tiempos de respuesta de casi dos horas a apenas un minuto y medio gracias a un agente de atención al cliente llamado Ema, que permitió multiplicar la capacidad de respuesta sin necesidad de reforzar el equipo en los picos de demanda.

El informe muestra que la IA agéntica no es una tendencia aislada, sino la base que permite que muchas de las otras tendencias que marcarán el 2026 avancen. La comunicación cuántica, la robótica más inteligente, la inteligencia ambiental y la ciberseguridad con IA pueden funcionar por separado, pero alcanzan otro nivel cuando cuentan con agentes capaces de entender lo que pasa, coordinar tareas y actuar por su cuenta. Por eso, Globant plantea que la IA dejó de ser una herramienta puntual y pasó a convertirse en la plataforma que conecta y potencia a todas las demás.

Para Matías Boix, vicepresidente senior de Tecnología de Globant Uruguay, “2026 va a ser el año en que los agentes de IA empiecen a transformar de verdad a las industrias. En retail o en turismo ya se están desarrollando asistentes que pueden conversar con las personas, entender lo que buscan y coordinarse con la logística o incluso armar un paquete de viaje a medida”. Y añadió: “También nuestra industria, la del software, va a cambiar, porque combinar agentes con ingenieros permitirá crear soluciones más rápido y con nuevas formas de trabajo”.

Al final, lo que viene no es una IA que responde, sino una IA que actúa. Y ese cambio será el que marque la diferencia el próximo año.

Computadora

Tendencias que completan el panorama de 2026

Aunque la IA agéntica es la protagonista, Globant señala que el próximo año también estará influido por otras cuatro tecnologías que pueden cambiar la forma en que funcionan las empresas por dentro. Una de ellas es la comunicación cuántica, que empieza a mostrar sus primeros usos reales. Su gran ventaja es que permite enviar información tan protegida que, si alguien intenta interceptarla, deja una huella inmediata. En un momento en que muchos ciberataques consisten en robar datos hoy para descifrarlos más adelante, esta tecnología pasa de ser una promesa futurista a una necesidad urgente.

La robótica también está entrando en una etapa decisiva. Globant sostiene que los nuevos sistemas de percepción y simulación permitirán que los robots dejen de ser máquinas que solo repiten órdenes para convertirse en verdaderos asistentes capaces de aprender y adaptarse. Primero practican en entornos virtuales y, cuando llegan al mundo real, ya saben cómo moverse y qué hacer. Para la empresa tecnológica, este cambio hará que sectores como la logística, la manufactura, la salud y la construcción empiecen a integrar estos robots como parte natural de sus operaciones diarias.

Por otro lado, la inteligencia ambiental, explica Globant, busca que la tecnología esté integrada de manera natural en el entorno. No desaparece, pero se vuelve tan orgánica que deja de percibirse. Sensores, sistemas de IA que operan directamente en los dispositivos y herramientas capaces de anticipar patrones permiten que un espacio “sepa” lo que ocurre y actúe antes de que el usuario lo solicite.

En esa lógica fue concebido el Intuit Dome, inaugurado hace un año y medio por Los Ángeles Clippers, como uno de los estadios más avanzados de la NBA. Globant participó desde el inicio para diseñar una experiencia sin fricciones.

Carolina Vassallucci, project manager, destacó innovaciones, como el ingreso con reconocimiento facial y la “hiperpersonalización”, que permite mostrar contenidos distintos a espectadores que están uno al lado del otro. El estadio también incorpora compras sin pasar por caja y una plataforma de fidelización que vincula cada asiento con dinámicas participativas, como competencias entre hinchadas basadas en los decibelios registrados.

Intuit-Dome Intuit Dome, el nuevo estadio de Los Ángeles Clippers.

Globant advierte que la ciberseguridad está cambiando rápido porque los atacantes ya usan IA para crear amenazas mucho más sofisticadas. Para responder a ese ritmo, las defensas también necesitan esta tecnología, que permite detectar movimientos extraños al instante y anticiparse a los riesgos. El informe señala que, en un escenario donde la mayoría de los ataques incorporará técnicas de IA, prescindir de defensas automatizadas será prácticamente equivalente a no contar con protección.

En ese sentido, Boix contó que ya se ven ejemplos concretos de este tipo de amenazas, como entrevistas laborales hechas por agentes de IA que buscan infiltrarse en las compañías. “Lo que terminás haciendo es meter el caballo de Troya”, advirtió. “Su intención no es conseguir el trabajo, sino entrar a la empresa para extorsionar”.