El estoicismo de los libros

Los libros se acumulan en la mesa de luz. Cada vez es más difícil encontrar el tiempo para leer. La competencia que ejerce el scroll infinito por nuestra atención se convierte en una prueba de voluntad. Pero una vez que logramos soltar el celular y tomar en nuestras manos ese objeto tan noble como es el libro, impreso en papel, con una tapa más o menos rígida que ostenta un diseño pensado y olor a tinta, el tiempo se hace más real.

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Tampoco resulta sencillo mantener esa atención por mucho rato. Nuestro cerebro está acostumbrado a saltar de una cosa a otra con rapidez, a no detenerse más de unos segundos o minutos en un mismo lugar. Y el ejercicio de quedarse en una página el lapso que sea necesario para luego darla vuelta y encontrarse con otra igual y otra igual empieza a ser casi como una ida al gimnasio: primero nos obligamos, al principio nos cuesta entrar en ritmo, pero cuando salimos nos damos cuenta de cuánto lo disfrutamos.

En la era de las redes sociales y la inteligencia artificial, los libros parecen ser nuestro refugio y rescate. Después de comer, caminar y bañarnos, leer debe ser de las pocas actividades que compartimos con nuestros ancestros, que seguimos practicando desde hace siglos, y que nos conecta con nuestro ser intelectual en su dimensión más esencial.

Con la tecnología invadiendo todos los espacios, parecía que el libro estaba siendo relegado, que le quedaban pocos sitios, solo en las manos de los lectores más férreos, o en la necesidad de los escritores que no se daban por vencidos. Sin embargo, con su nobleza intacta, los libros resisten. Resisten y se imponen. Resisten y despliegan cada vez con más orgullo su integridad, su poder.

Con su nobleza intacta, los libros resisten. Resisten y se imponen. Resisten y despliegan cada vez con más orgullo su integridad, su poder. Con su nobleza intacta, los libros resisten. Resisten y se imponen. Resisten y despliegan cada vez con más orgullo su integridad, su poder.

En la previa del Día Nacional del Libro, que se celebra este martes 26 de mayo, nos sumergimos en el mundo de la literatura para explorar lo que está sucediendo; y encontramos varias cosas.

La más llamativa, y la que ilustra la tapa de nuestra versión impresa, es un nuevo fenómeno de jóvenes escritores que han redescubierto el valor de la poesía. Este género literario, bastante maltratado durante los años escolares, resulta que tiene un interesante potencial de adaptación al espíritu de estos tiempos. En librerías y centros culturales se organizan talleres, recitales, clubes de lectura, performances y todo tipo de actividades donde jóvenes escritores se reúnen para incursionar en la poesía contemporánea, que habla de sentimientos y realidades de hoy, sin rimas, con versos que resuenan en los lectores de su misma generación. La poesía joven vive un nuevo auge en Uruguay, entre escenarios, redes sociales y espacios colectivos; y esto da una leve sensación de alegría y de esperanza en la juventud, que demuestra su capacidad para ver (y entusiasmarse) más allá de la pantalla.

Muy joven también, aunque no abocada a la poesía, es la escritora española Inma Rubiales, una chica que empezó a escribir a los 8 años y alcanzó el éxito apenas a los 14, con su primera novela publicada en la plataforma Wattpad, que llegó al medio millón de lecturas, todo sin que sus padres lo supieran. Hoy, con 24 años, es referente de la literatura romántica juvenil, y estuvo en nuestro país para presentar una nueva versión de aquella primera novela, Un amigo gratis, ahora publicada por la editorial Planeta.

Nuestra misión de mayo, de bucear por el ancho mar de los libros, llevó al equipo de Galería a hurgar en nuestras bibliotecas para recomendar a los lectores una buena historia para este otoño, o invierno, o cuando sea. Cada integrante propuso un título bajo la consigna “Los libros que no olvidamos”.

También hablamos de los libros como el nuevo accesorio de moda y de los clubes de lectura que llevan adelante varias celebridades internacionales, desde Oprah Winfrey hasta Dua Lipa.

Y terminamos el recorrido con la encantadora Mercedes Estramil, a quien además de escribir le gusta revelar detalles de su vida privada en una imperdible entrevista que permite conocer a la escritora detrás de sus libros.

Todos los años esperamos esta fecha para volver con renovado entusiasmo al mundo de los libros. Porque es infinito, inabarcable y, ya lo ha demostrado una y mil veces, invencible.