El nuevo reglamento del Festival de Cannes: ni desnudos ni vestidos voluminosos

Entre las películas más esperadas, se encuentran: The Phoenician­ Scheme, dirigida por Wes Anderson; Eddington, de Ari Aster; Alpha, dirigida por Julia­ Ducournau, y Misión imposible: sentencia final, de Christopher McQuarrie . En tanto, Partir un jour, la comedia dramática francesa dirigida por Amélie Bonnin, abrió la programación del festival.

PEdro Pascal y Emma Stone EFE CLEMENS BILAN.jpg Los protagonistas de Eddington, Pedro Pascal y Emma Stone, caminan por la alfombra roja de Cannes junto al director Ari Aster EFE

Bella Hadid EFE GUILLAUME HORCAJUELO.jpg La modelo Bella Hadid, que se caracteriza por los vestidos reveladores, debió adaptar su estilo a las nuevas reglas del Festival de Cannes EFE

diane kruger EFE GUILLAUME HORCAJUELO.jpg Fatih Akin, director de Amrum, con la protagonista de la película Diane Kruger, que se robó todas las miradas con su look compuesto por un kimono de Givenchy y accesorios minimalistas EFE

Más allá de esto, durante los primeros días parte de la atención también se la llevó la nueva normativa que estableció la organización. “Por razones de decencia, el desnudo está prohibido en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival. No están permitidos los trajes voluminosos, en particular aquellos con una gran cola, que obstaculicen la correcta circulación de los invitados y compliquen el asiento en el teatro. Los equipos de acogida del festival estarán obligados a prohibir el acceso a la alfombra roja a toda persona que no respete estas normas”, señala la carta oficial.