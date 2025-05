Donald Trump y 'Misión imposible' centran las miradas en el Festival de Cannes

Aunque escaso en detalles, el anuncio de Trump fue suficiente para oscurecer aún más un panorama comercial ya complicado para los propietarios de pantallas grandes y los productores de cine.

Esto ocurrió apenas unos días después de que el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, cuyo gigante del streaming ha estado enfrascado durante años en una batalla con Cannes por el futuro del cine, advirtiera que ir al cine era "una idea obsoleta para la mayoría de la gente".

“Extorsión en el extranjero”

Tanto Trump como Netflix tienen en la mira regulaciones de la Unión Europea que protegen y promueven el cine europeo.

Las regulaciones adoptan muchas formas, pero generalmente incluyen medidas como impuestos a las entradas de cine para financiar a cineastas independientes, cuotas para producciones europeas o en idioma distinto del inglés y obligar a los grandes estudios a financiar producciones nacionales.

El presidente estadounidense ha criticado lo que llama “extorsión en el extranjero”, con especial mención a las leyes que “obligan a los servicios de streaming estadounidenses a financiar producciones locales”.

En Francia, las plataformas de streaming estadounidenses Netflix, Amazon y Disney deben invertir en películas o series en francés para poder operar en el país, un modelo que Cannes se ha comprometido a defender.

En vísperas de esta edición, los organizadores del festival manifestaron su continuo apoyo a un sistema que ayude a promover la producción cinematográfica nacional y a defender la posición de Francia como potencia cinematográfica europea.

“La buena salud del sector cinematográfico francés demuestra que este sistema funciona bien”, declaró la semana pasada a la prensa la directora del festival, Iris Knobloch. "Siempre hay cierta envidia, per espero que este sistema perdure".

Cruzando fronteras

La perspectiva de que las guerras comerciales de Trump se extiendan a la industria cinematográfica corre el riesgo de desestabilizar un sector que está altamente globalizado y depende del libre comercio.

La naturaleza transfronteriza del cine es especialmente evidente en Cannes, donde los cineastas vienen de todo el mundo para exhibir sus películas mientras los negociadores trabajan toda la noche para vender películas terminadas o producciones empaquetadas a varios territorios.

“El cine es global y cruza fácilmente las fronteras de cualquier país o cultura”, afirmó Chie Hayakawa, una de los 22 cineastas que compiten por la Palma de Oro este año, con su debut en competición, “Renoir”.

"Eso es lo especial de Cannes", dijo a AP el director japonés, que llegó por primera vez al festival con un proyecto estudiantil hace una década.

A medida que el cine se internacionaliza, la plataforma de lanzamiento global de Cannes se ha vuelto aún más central para el ecosistema cinematográfico en general. Las ediciones recientes de Cannes han dado lugar a una serie de ganadores del Óscar, incluyendo las recientes ganadoras del premio a mejor película, Parásitos y Anora.

La selección de películas de este año fue escogida entre aproximadamente 3.000 películas presentadas desde más de 150 países diferentes, un récord para Cannes que subraya el atractivo cada vez mayor del festival.

Algunos observadores afirman que la creciente internacionalización de la producción cinematográfica hace que los planes arancelarios de Trump sean simplemente inviables. Señalan que las principales películas producidas por estudios estadounidenses se filman cada vez más fuera de Estados Unidos.

El miércoles, en uno de los momentos destacados del festival, Tom Cruise presentará Misión: Imposible – El Ajuste Final, la última entrega de una franquicia que lo ha visto colarse en el Vaticano, escalar el Burj Khalifa de Dubai y hacer estallar parte del Kremlin, entre otros escenarios icónicos.

Política, dentro y fuera de la pantalla

Cruise, quien triunfó en la Croisette hace tres años con su esperada secuela de Top Gun, espera repetir la fórmula que catapultó a Maverick a 1.490 millones de dólares en la taquilla mundial. Se espera que se mantenga alejado de la política y la controversia cuando llegue a la alfombra roja de Cannes.

Pero habrá muchos críticos de Trump en el festival, que el año pasado enfureció al entonces candidato republicano al proyectar The Apprentice, un retrato muy poco favorecedor de Trump y su temprana carrera en el sector inmobiliario.

La leyenda de Hollywood Robert De Niro, un feroz crítico del presidente estadounidense, recibirá una Palma de Oro honoraria en la noche de apertura y se dirigirá a los asistentes del festival en una rara sesión de preguntas y respuestas al día siguiente, un año antes del 50 aniversario del triunfo de Taxi Driver en Cannes.

Su compatriota neoyorquino Spike Lee, quien instó al mundo a “despertar” ante Trump durante una incendiaria conferencia de prensa en Cannes en 2018, también está de regreso en el festival con su última película Highest 2 Lowest, protagonizada por Denzel Washington.

Aunque la política está aparentemente prohibida en la famosa alfombra roja de Cannes, la geopolítica suele estar presente en todo el festival.

La competición principal de este año incluye obras de los cineastas iraníes Saaed Roustaee y Jafar Panahi , cuya película de 2011, Esto no es una película, fue introducida clandestinamente al festival en una memoria USB escondida dentro de un pastel. Ambos directores han enfrentado penas de prisión por sus trabajos anteriores.

El veterano de Cannes Sergei Loznitsa de Ucrania regresa con Two Attorneys, mientras que su país devastado por la guerra es el tema de tres películas proyectadas en el día de apertura del festival, incluido un documental sobre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La guerra que aún se libra en Gaza será un tema prioritario, tanto dentro como fuera de la pantalla, un año después de que la e presidenta del jurado Cate Blanchett causara revuelo en la alfombra roja con un vestido que muchos interpretaron como un guiño a la bandera palestina.

La sección ACID del festival proyectará el documental Put Your Soul on Your Hand and Walk, de la cineasta iraní Sepideh Farsi, sobre la fotoperiodista de Gaza de 25 años Fatima Hassouna, quien murió en un ataque aéreo israelí un día después de enterarse de la selección de la película en Cannes.

Los hermanos gemelos gazatíes Arab y Tarzan Nasser mostrarán Once Upon a Time in Gaza, la historia de dos amigos que venden drogas en una tienda de falafel en 2007, mientras que el crítico del gobierno israelí Nadav Lapid regresa con Yes, sobre un músico de jazz encargado de poner música a un nuevo himno nacional tras los ataques del 7 de octubre .

La 78ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 13 al 24 de mayo.

Con AP, AFP

