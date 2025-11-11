¡Hola !

El show de Rod Stewart en el Festival Anual del Recuerdo dividió las aguas en el Reino Unido

Algunos espectadores consideraron que la enérgica actuación del músico fue inapropiada para el espíritu de la conmemoración

El músico, que fue nombrado caballero del Imperio británico en 2016 por parte de la reina Elizabeth II, interpretó una emotiva versión de Sailing, su gran éxito del año 1975.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nadie imaginó que un show de Rod Stewart sería capaz de dividir las aguas. Con el objetivo de rendir homenaje a los militares caídos en combate en la Segunda Guerra Mundial, el músico británico de 80 años inauguró el Festival Anual del Recuerdo de la Real Legión Británica, una de las tantas actividades llevadas a cabo en el Reino Unido por estas fechas.

Más allá del espectáculo, fue la enérgica actuación de Stewart lo que provocó opiniones encontradas por considerarla inapropiada para el espíritu de la conmemoración, realizada el pasado sábado 8 de noviembre en el Royal Abert Hall de Londres. “Porque Rod Stewart moviendo las caderas es la forma en que todos queremos rendir homenaje a los caídos”, manifestó vía X un espectador descontento. Mientras tanto, otros se manifestaron “orgullosos” por el show y aprovecharon para halagar al músico por su energía y actitud jovial.

El músico, que fue nombrado caballero del Imperio británico en 2016 por parte de la reina Elizabeth II, interpretó una emotiva versión de Sailing, su gran éxito del año 1975.

Kate Middleton
Kate Middleton asistió al festival acompañada de su hijo, el príncipe George y los reyes Charles III y Camila.

Este festival es una cita imperdible para la familia real. El Royal Albert Hall recibió a los reyes Charles y Camila, a Sophie, duquesa de Edimburgo, al príncipe Richard, duque de Gloucester, y a la princesa de Gales Kate Middleton acompañada de su hijo, el príncipe George. Con 12 años, fue la primera vez que el primogénito de William y Kate asistió a la ceremonia. Quien no pudo asistir al festival fue William, que permanecía en Brasil, en un viaje de cinco días para encabezar la cumbre COP30 en Pará, en el borde de la Amazonia (y del que surgieron algunas imágenes para el recuerdo).

A 80 años del fin de la guerra, la celebración tuvo como protagonista a la princesa de Gales. Como de costumbre, Kate Middleton dio una lección de estilo; esta vez, estrenó un vestido negro de cuello Claudine, de la diseñadora italiana radicada en Londres Alessandra Rich, combinado con zapatos negros. Los especialistas interpretan el cuello del vestido como un guiño a su suegra, la princesa Diana, quien solía lucirlos tanto en vestidos como en blusas.

