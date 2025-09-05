Gobierno argentino amplió denuncia por difusión en ‘streaming’ de Uruguay de supuestos audios de Karina Milei

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina , encabezado por Patricia Bullrich, amplió la denuncia penal por espionaje ilegal a raíz de la difusión en medios de comunicación de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia de la Nación. El nuevo hecho que el gobierno argentino presentó ante la Justicia es la divulgación de una grabación en el canal de streaming uruguayo Dopamina.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La ampliación de la denuncia, difundida por radio Mitre el miércoles 3 de setiembre, pone en conocimiento del juez federal Julián Ercolini que “se ha difundido un nuevo audio, que también habría sido obtenido en forma clandestina e ilegal, publicado en la red social X por el usuario ‘Dopamina-@estoesdopamina’, donde se publica un audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia de la Nación, licenciada Karina E. Milei, que mencionaría al doctor Martín A. Menen, presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación”.

En el audio en cuestión, difundido el martes 2 por el programa Campaña del miedo de Dopamina, una voz femenina, que los conductores atribuyen a Karina Milei, dice que “Martín es el que tiene la información” y agrega: “Yo respeto a Martín como cabe...”.

La divulgación de este audio se dio luego de que, en el programa de streaming argentino Carnaval, los periodistas Jorge Rial y Mauro Defederico difundieran audios atribuidos a Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que describe un esquema de corrupción que incluiría el pago de coimas que cobraría Karina Milei . Además, los periodistas anunciaron que difundirían grabaciones de la hermana del presidente. Entonces, el gobierno respondió desplazando de su cargo a Spagnuolo, con la denuncia penal presentada ante Ercolini, y solicitudes de allanamiento y de una medida cautelar para que cese la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia de la Nación. El juez federal en lo Civil y Comercial Alejandro Maraniello concedió la cautelar “ordenando solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el 29 de agosto de 2025, que sean atribuidos a la señora Karina Milei”.

La prohibición de difundir más audios abrió un debate en Argentina sobre la posible inconstitucionalidad de la medida, puesto que el artículo 14 de la Constitución de ese país consagra el derecho de los ciudadanos “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

En paralelo, la Justicia investiga el presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados.

”Operaciones de inteligencia ilegal”

Tras la imposición de esta cautelar, Dopamina difundió en Uruguay la mencionada grabación atribuida a Karina Milei. Entonces, el ministerio que encabeza Bullrich amplió la denuncia penal en un escrito al que accedió Búsqueda, en el que plantea que no puede afirmar la “veracidad” del audio en cuestión. A su vez, el gobierno agrega que “habría sido obtenido en forma ilícita y clandestina en la oficina de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, tal como lo afirma el propio Doctor Martín Menem en la red social X”.

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”, expresó Menen en X, y agregó: “La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

A su vez, Menen manifestó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas” en el ejercicio de su función pública “es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”. Y concluyó que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación.”

Tiempo electoral

Este domingo 7 de setiembre hay elecciones de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. Además, los bonaerenses votan concejales y consejeros escolares en los municipios. Además, el 26 de octubre habrá elecciones legislativas en Argentina, por las que se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, y 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031. La ampliación de la denuncia presentada por el gobierno por la difusión del audio en Uruguay refiere a este contexto electoral.

“Los hechos ahora denunciados demuestran una labor desarrollada deliberadamente, reservando audios obtenidos ilícitamente para luego ir revelándolos en ‘episodios’, a medida que se acerca el tiempo de las elecciones provinciales y nacionales, ya próximas, lo que verosímilmente implica una actividad de ‘grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral’”, expresa el escrito. “Todo ello implica una actividad que demuda la labor de un grupo de personas organizadas con fines claros de espionaje ilegal con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social, esta vez dirigido contra otro poder del Estado, el Honorable Congreso de la Nación”, agrega la ampliación de la denuncia.

Por su parte, Milei se refirió en el acto de cierre de campaña a la difusión de audios. “Así es como opera la casta, te quiere volver un leproso social. Claramente porque a ellos no les importa ensuciar, porque están todos sucios, porque claramente te quieren llevar al barro. Chanchos, sucios. Pero no lo van a lograr, porque todos se están despertando y tienen conciencia de las operetas inmundas que nos están haciendo”, dijo el mandatario el 3 de setiembre en Moreno, en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Imaginen cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires. Trataron de acusarnos de chorros y aparte fueron contra mi hermana. El domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, agregó el presidente.