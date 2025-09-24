Jimmy Kimmel regresa a la TV con críticas al gobierno de Donald Trump.

“La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense”, lanzó el cómico, visiblemente emocionado, en un largo monólogo inicial en el que elogió la indignación pública tras la suspensión temporal de su programa .

“No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión”, añadió entre aplausos.

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que trataban de explotar políticamente el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk , asesinado por un disparo el 10 de setiembre en un campus universitario. “Nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven”, dijo con la voz quebrada. “Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado”.

La suspensión de Jimmy Kimmel Live! la semana pasada provocó la alegría de Trump, quien siempre ha criticado las burlas que sufre por parte de comediantes de los programas nocturnos.

Antes de que comenzase el nuevo programa de Kimmel, Trump acusó a la cadena ABC, que lo emite, de “hacer comentarios 99% favorables a la BASURA demócrata” y dijo que el presentador es “otro brazo del DNC”, el Comité Nacional Demócrata. “Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares”, escribió el republicano.

Tras la elección de Trump el año pasado, la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación que interpuso el entonces candidato republicano.

Los espectadores que vieron la grabación en Hollywood dijeron a la AFP que Kimmel había dado en el clavo. “Fue genial. De verdad. Se mostró humilde, divertido y muy sincero. Su discurso fue acertado, sincero... Y muy auténtico”, aseguró Dana Lotkowski, de 62 años, que voló desde Filadelfia para asistir al programa.

Protestas-Jimmy-Kimmel Protestas frente a las oficinas de ABC en respuesta a la suspensión del presentador estadounidense Jimmy Kimmel de su programa nocturno de entrevistas en Nueva York, EE. UU., el 18 de setiembre de 2025. EFE

Boicot

La polémica empezó la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, pareció amenazar con retirar las licencias a las filiales de ABC que retransmitieran el programa a menos que exigieran la destitución de Kimmel.

Nexstar y Sinclair, las dos compañías que controlan más de 50 de estos canales en Estados Unidos, anunciaron en seguida que retirarían el programa de su parrilla, tras lo cual ABC anunció la suspensión.

Disney, dueña de ABC, revirtió la suspensión el lunes. “Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, anunció el conglomerado del entretenimiento en un comunicado.

Embed Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Pero Sinclair, que pidió la semana pasada que Kimmel se disculpe con la familia de Kirk y haga una donación a su grupo de derecha Turning Poing USA, y Nexstar, en el medio de una negociación multimillonaria que requiere el aval de la FCC, se mantuvieron firmes en su decisión de no transmitir el programa en sus canales.

Por ese motivo, el espacio permaneció este martes fuera del aire en varios de los mercados televisivos más grandes de Estados Unidos debido al boicot.

El anuncio levantó críticas en la esfera política y en la industria del entretenimiento, con cientos de artistas, el Partido Demócrata y algunas voces de la derecha manifestándose en contra de las presiones gubernamentales.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha incrementado su enfrentamiento con los medios estadounidenses, a varios de los cuales ha demandado en los tribunales.

