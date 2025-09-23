Donald Trump carga contra globalismo, inmigración y “bulo” climático en intervención ante la ONU

En la Asamblea General de la ONU, Donald Trump criticó al organismo por no respaldar sus esfuerzos de paz, se dijo decepcionado con Rusia por la guerra en Ucrania, rechazó el reconocimiento del Estado palestino, negó la crisis climática y advirtió que la inmigración sin control pondrá en riesgo a Europa Occidental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 23 de setiembre de 2025.

En un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump criticó con dureza al organismo por no respaldar sus esfuerzos de paz, que según él permitieron “detener siete guerras en ocho meses”. También dijo estar decepcionado de Rusia por la invasión a Ucrania, calificó de “premio demasiado alto para los terroristas de Hamás” el reconocimiento del Estado palestino, tachó de “bulo” las advertencias sobre el cambio climático y advirtió que la inmigración sin control será “la muerte de Europa Occidental”.

Como se preveía, el presidente de Estados Unidos pronunció un mensaje con fuerte tono antiglobalista. Su intervención se extendió por casi una hora —muy por encima de los 15 minutos asignados— y estuvo marcada por críticas a las energías renovables, a la política migratoria de otros países y por la defensa de los ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe que, según aseguró, transportaban drogas hacia su país.

Embed - Reviva el discurso de Donald Trump ante la Asamblea de la ONU 2025 • FRANCE 24 Español

Trump incluso aprovechó algunos incidentes técnicos a su llegada al edificio —problemas con las escaleras mecánicas y el apuntador electrónico— para burlarse de la supuesta ineficiencia del organismo. Aunque reconoció que la ONU tiene “mucho potencial”, sostuvo que se ha quedado en “palabras vacías” que no solucionan conflictos. “He puesto fin a siete guerras y todo lo que me ha dado la ONU ha sido una escalera mecánica y un ‘prompter’ que no funcionan”, ironizó al inicio de su discurso.

El mandatario acusó además al organismo de “financiar la inmigración descontrolada” que estaría “arruinando a nuestros países”. Según sus cifras, en 2024 la ONU destinó “372 millones de dólares en asistencia en efectivo para 624.000 migrantes que se dirigían a Estados Unidos”. En ese marco, instó a los gobiernos a “defender a sus ciudadanos de esa fuerza de extranjeros ilegales” y reprochó a líderes occidentales que, por “ser políticamente correctos”, no tomen medidas.