“A mí no me importa morir ni me importa la forma en que me vayan a matar, pero quiero que estos hijos de puta se apuren”, escribió Tapita a sus amigos íntimos. Estaba preso en una cárcel de Texas, sentenciado a muerte por incendiar intencional o accidentalmente un hotel en el que murieron más de 20 personas. Hasta el presidente de la República envió una carta al gobernador George W. Bush pidiendo clemencia para Tapita, pero todos en Toledo sabían que la petición no llegaría a tiempo. Toledo es una ciudad canaria que tiene alrededor de 6.000 habitantes que hicieron causa común en torno a Tapita. Ahí había nacido Jorge González y es adonde vivió hasta la adultez, antes de emprender un derrotero que lo llevaría por Buenos Aires, Caracas y finalmente Nueva York. Jorge era un buscavidas, pero también un ser que extrañaba profundamente sus raíces y, casi todos los años, volvía al pueblo a ver a su familia y a su barra de amigos. Hasta el incendio, claro, y su condena a muerte mediante una inyección letal. Aunque Tapita forma parte de la imaginación del escritor Hugo Fontana en su novela Veneno, su final delictivo, truculento, nos puede ayudar a pensar en la actual exportación uruguaya de delincuentes al mundo. Si en la crisis de 2002 se hablaba de la problemática de la fuga de cerebros, ahora podríamos encontrarnos ante una fuga de narcos que derraman su expertise en el exterior. El caso más emblemático es el de Sebastián Marset, quien en Uruguay parecía ser un delincuente menor que, después de estar preso en la cárcel de Libertad durante cinco años, se radicó en Paraguay y luego en Bolivia y construyó un verdadero imperio de venta de drogas. Para eso, cometió atentados, mató colegas y pagó coimas en varios países latinoamericanos, incluido Uruguay. Pero hay casos menos rimbombantes, y varios se dieron en Argentina, ese país en donde siempre trabajaron muchos uruguayos como porteros de edificio que respondían al nombre de Washington. Acá va el repaso.

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Fabián Sturm y Marcelo González eran socios. Al parecer, robaron plata y drogas a otro narco al que intentaron matar. Le tiraron 17 tiros y erraron todos. El hombre se tomó revancha y contrató un sicario. Primero, a Sturm lo fue a buscar para matarlo al boliche Cocodrilo, aquel al que iba Maradona en los años 90 (las fotos tatuado, bailando, sudado, aceitoso), y en donde otro delincuente vinculado a las drogas y a la barrabrava de Boca, Richard Laluz, recibió tres tiros que lo dejaron en silla de ruedas. Como no pudo ubicarlo en el boliche, intentó un método más simple: cuando Sturm y González bajaron de sus autos, siempre caros, de alta gama, el sicario se acercó corriendo y les disparó. Todos estos personajes eran uruguayos.

Sobre fines del año pasado detuvieron en Buenos Aires a Luis Fernández Albín, que nació en Argentina pero vivió siempre en Uruguay. Lo agarraron en el barrio de Flores mientras paseaba a su perra, una bulldog francesa llamada Robertina. Como buen dueño aplicado, la sacaba tres veces al día.Tenía una alerta roja de Interpol por las dos toneladas de cocaína incautadas en Punta Espinillo.

Carlos Migales se había instalado en un apartamento bien coqueto en pleno barrio de Palermo. Dicen que era uno de los líderes del clan Puglia, unos distribuidores de droga de Villa Española. Había viajado con su esposa y su hija, una bebé de dos años. Dos sicarios entraron a su apartamento y lo acribillaron mientras se encontraba en el baño.

Pero los narcos orientales también llegaron a Europa. En setiembre fue detenido en España un velero en el que viajaba un uruguayo con más de dos toneladas de cocaína. Se llama Sebastián Morgare y se trata de un bon vivant que también es DJ en fiestas electrónicas de Ibiza y Punta del Este bajo el nombre artístico Kembou.