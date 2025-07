Oasis está de vuelta: el regreso de los hermanos Gallagher tras una de las rupturas más famosas del rock

“Sabes qué es espiritual, pero no puedo evitar pensar en todos esos años desperdiciados, qué pérdida de tiempo precioso”, escribió Liam Gallagher en su cuenta de X, la red social que no ha dejado de usar como tribuna desde que se separó Oasis . Fue su respuesta a un fan que, con la misma mezcla de nostalgia y ansiedad que arrastran millones desde hace casi dos décadas, quiso saber cómo se sentía volver a cantar junto a su hermano.

No fue la única confesión. En las últimas semanas, Liam mostró un tono más sincero y directo de lo habitual. Admitió arrepentimientos, se burló sin filtros de quienes dudaban del regreso —“no son fans, son pequeños imbéciles”, sentenció— y dejó claro que, aunque no lo diga abiertamente, esta vez con Noel va en serio. Cuando un usuario le preguntó si había algo mejor que la vuelta de Oasis, respondió: “Sí, seguir juntos”.

También se suman Gem Archer en guitarra y Andy Bell en bajo, ambos con una larga trayectoria junto a los Gallagher en proyectos post-Oasis.

Después del show del telonero de lujo, Richard Ashcroft, líder de The Verve, quien adelantó parte de su nuevo material que presentará en la región próximamente, llegó el turno de Oasis. La banda inició su concierto con la clásica apertura F---in' in the Bushes, que encendió al público desde el primer momento.

Una vez en el escenario, continuaron con Hello, desatando una sucesión de éxitos que mantuvieron a miles de personas cantando cada palabra.

El setlist se centró casi en su totalidad en canciones de su apogeo de los años 90, con solo una canción post-milenio, Little By Little. Temas como Supersonic, Rock 'n' Roll Star, Don't Look Back in Anger, Wonderwall y Cigarettes & Alcohol resonaron en el estadio.

Un momento emotivo de la noche fue la dedicación de Live Forever al fallecido futbolista Diogo Jota, con imágenes suyas proyectadas en la pantalla grande.

Liam Gallagher interactuó con el público, pidiendo que se abrazaran y saltaran, y haciendo una descarada referencia al escándalo de los precios de las entradas, preguntando si valían las “40.000 libras” que pagaron. Noel, por su parte, agradeció a los fans más jóvenes por mantener a Oasis “genial durante los últimos 20 años”.

El show culminó con Champagne Supernova, dejando a los fans con la sensación de que, a pesar de los años, Oasis ha vuelto como si el tiempo no hubiera pasado.

Las pantallas de alta definición, más grandes y dinámicas que nunca, fueron casi la única señal de que algo había cambiado.

Pero para llegar a este momento hizo falta más que nostalgia y talento. Hubo heridas abiertas durante mucho tiempo.

La “Guerra Fría” entre los Gallagher fue una de las telenovelas más explosivas del rock, con capítulos que cautivaron —y agotaron— al mundo entero. Destrozaron habitaciones de hotel, arrasaron escenarios, se excedieron con drogas y alcohol, y hasta se fueron a las manos. Pero, sobre todo, hicieron polvo a Oasis. La banda más influyente del britpop se desintegró abruptamente en 2009, cuando Noel anunció que ya no podía soportar “ni un día más trabajando con Liam”.

Oasis-Gallagher-Liam-Noel-Cardiff.png Tuvieron que pasar 16 años para que esta foto fuera posible. Oasis

Los años turbulentos

Desde el comienzo de su meteórico ascenso en los años 90, la relación entre Liam y Noel estuvo marcada por una tensión constante que, con el tiempo, se convirtió en un sello distintivo de Oasis.

Las primeras grietas se hicieron visibles en 1994, durante su primera gira por Estados Unidos. En el legendario show del Whisky A Go Go de Los Ángeles, Liam insultó a la banda y le lanzó una pandereta a Noel, lo que provocó que su hermano abandonara la gira por unos días. El episodio fue transformado luego en la tranquila Talk Tonight.

Ese mismo año, una entrevista con el periodista John Harris del NME terminó editada como un vinilo titulado Wibbling Rivalry: 14 minutos de insultos y tensión pura entre los Gallagher. La grabación capturaba una discusión feroz sobre un episodio en el que Liam provocó una pelea a bordo de un ferry rumbo a los Países Bajos, lo que terminó con toda la banda arrestada y deportada—excepto Noel, que se había mantenido al margen. El disco no hizo más que cimentar la reputación de Oasis como una banda al borde del colapso constante.

En 1995, durante la grabación del exitoso álbum (What’s The Story) Morning Glory, la tensión se volvió física: Noel habría golpeado a Liam con un bate de cricket luego de que este llevara a un grupo de personas al estudio interrumpiendo el trabajo. El famoso bate fue luego subastado como pieza histórica del rock británico.

Oasis-1994.png Cuando la rivalidad era parte del show: los hermanos Gallagher en su esencia Oasis

Un año después, en agosto de 1996, Liam se retiró a último momento de la esperada presentación de Oasis en MTV Unplugged alegando tener laringitis. Noel asumió el liderazgo del concierto y, con ironía, anunció: “Liam no va a estar con nosotros porque tiene dolor de garganta, así que se quedan con los cuatro feos”. Para colmo, su hermano observó el show desde el balcón del teatro donde fue grabado el show, abucheando a la banda entre el público.

La tensión no paró ahí. Días después, justo antes de otra gira por Estados Unidos, Liam se negó a tomar el avión rumbo a Chicago. Alegó que necesitaba buscar casa para su prometida, Patsy Kensit, y soltó una frase marca registrada: “No puedo buscar casa en Estados Unidos mientras intento actuar para unos yanquis de mierda”. Se reincorporó días después, pero no tardó en causar problemas: insultó y escupió en una gala de los MTV Awards. La gira terminó cancelada dos semanas más tarde, cuando Noel se hartó, canceló todo y volvió a Londres. Años después, diría que aquel desastre “mató a Oasis en Estados Unidos”.

El punto más bajo llegó en mayo de 2000, durante una gira por España. En un episodio cargado de alcohol y resentimientos, Liam puso en duda que Noel fuera el padre de su hija, Anaïs, lo que llevó al hermano mayor a abandonar temporalmente la banda, convencido de que la convivencia entre ambos era imposible. La banda continuó sin él.

Los años siguientes no mejoraron la relación. En 2002, una serie de problemas vocales de Liam afectaron la gira de Heathen Chemistry, y un altercado en un bar de Munich terminó con el cantante perdiendo dientes tras una pelea con la policía alemana. Las fechas restantes de la gira alemana fueron canceladas.

En 2005, en pleno Festival Heineken Jammin' en Italia, Liam abandonó el escenario en medio de Champagne Supernova. Harto de los desplantes, Noel confesó a la revista Spin que había optado por una estrategia menos frontal: “Ya no discuto con él, juego con su cabeza. Está completamente aterrado por mí”. Incluso admitió que movía muebles en los hoteles a propósito para aprovechar el miedo de su hermano a los fantasmas.

Para 2009, la relación entre ambos estaba completamente rota. Previo a la gira de verano europeo, en una entrevista con Q Magazine, Noel fue directo: “No me gusta Liam. Es grosero, arrogante, intimidante y perezoso. Es el hombre más irritable que jamás conocerás”. Poco después, en medio de peleas constantes y declaraciones cruzadas, Oasis canceló su show en el festival V de Chelmsford. La versión oficial hablaba de laringitis, pero Noel afirmó que su hermano simplemente estaba de resaca. La acusación encendió la mecha: Liam lo demandó por difamación. El conflicto legal se cerró después de que Noel se disculpara públicamente a través de Facebook.

Noel-Liam-Gallagher-Oasis.jpg

El principio del fin

A Oasis le quedaban solo tres fechas para cerrar el tour: París, Konstanz y Milán. Pero la banda no llegó más allá del primer show. El 28 de agosto de 2009, minutos antes de salir al escenario del festival Rock en Seine, en la capital francesa, estalló la última pelea entre los hermanos Gallagher. Tras una discusión fuerte en el camerino, Liam, fuera de sí, lanzó una ciruela contra la pared, salió, volvió con una guitarra y comenzó a agitarla como un hacha. “Casi me arranca la cara”, recordaría después un testigo del suceso para el libro de John Robb, Live Forever. “Acabó en el suelo y se la quité. Nadie decía nada. Todos estaban en silencio, como si no estuviera pasando nada y no les importara. Ahí supe que era el final”.

Otro testigo lo describe aún con más crudeza: “Liam parecía poseído. Puteaba, insultaba, fuera de control. Tuvieron que intervenir seguridad y los médicos. Fue un desastre”.

Oasis ya había estado al borde del colapso en otras ocasiones, con shows cancelados y giras en pausa. Pero esta vez era diferente: faltaban solo cinco minutos para salir a tocar frente a 40.000 personas y la tensión era insoportable. Mientras adentro reinaba el caos, Noel se sentó solo en un vehículo de la producción y reflexionó. Cuando el mánager se acercó a preguntarle qué pensaba hacer, su respuesta fue seca y definitiva: “A la mierda. No puedo más”. Había tomado la decisión: renunciaba.

Oasis-2025.jpg Un joven fan de Oasis luce una camiseta con la palabra "reunited" en la espalda antes del primer concierto de la gira en Cardiff, el 4 de julio de 2025 EFE

Por segunda vez en una semana, Oasis abandonaba un festival como cabeza de cartel. Pero esta vez fue sin aviso. La multitud no entendía lo que pasaba. La confusión duró hasta que Kele Okereke, líder de Bloc Party —la banda que había tocado justo antes—, tomó el micrófono y anunció que Oasis no saldría. Muchos creyeron que era una broma, hasta que las pantallas del escenario mostraron un mensaje oficial: la banda cancelaba su show por un altercado interno.

Noel anunció su salida de la banda: “Con cierta tristeza y gran alivio les digo que dejo Oasis esta noche. Simplemente, no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Oasis-fans.jpg Los fans de Oasis, unidos por la música... y vestidos de orgullo británico EFE

Años más tarde, el guitarrista reveló que el conflicto final comenzó con un regalo. Antes del lanzamiento de Pretty Green —la marca de ropa de Liam—, este les dio varias prendas a los miembros del grupo. Noel, sin entusiasmo, las donó a una organización benéfica. Cuando Liam descubrió que su ropa aparecía en la vidriera de una tienda de segunda mano antes del lanzamiento oficial, estalló de furia. “Ese fue el principio del fin”, dijo Noel en el pódcast Funny How?, reconociendo por primera vez cierta responsabilidad en la ruptura.

Según Noel, el clima entre los hermanos ya venía enrarecido desde hacía semanas por el episodio de la ropa. La discusión que estalló fue por algo aparentemente menor: Liam quería poner un anuncio de Pretty Green en el programa del festival, algo que el guitarrista rechazó. Pero rápidamente se convirtió en una pelea a muerte. “Tuve suficiente —recordó Noel— cuando él y Bonehead (exguitarrista de la banda y viejo amigo) empezaron a pelearse de verdad en el backstage por una chaqueta de cuero”.

Oasis-2025-fans.jpg El espíritu de Oasis invade las calles de Cardiff AFP

Carreras por separado

Tras la separación de Oasis, cada hermano siguió su propio camino. Liam formó Beady Eye junto a varios exintegrantes de la banda y se presentó en el Teatro de Verano de Montevideo en 2011. Sin embargo, tras dos discos con recepción discreta, optó por lanzarse como solista.

Por su parte, Noel debutó ese mismo año con High Flying Birds (Pájaros que vuelan alto), proyecto con el que ha editado varios álbumes elogiados por la crítica. En 2016, también llegó a Montevideo para ofrecer un show propio.

La disputa entre ambos no se detuvo. A lo largo de los años, los cruces verbales continuaron, especialmente a través de redes sociales y entrevistas. Liam solía burlarse del proyecto de su hermano, al que en X llamó “High-flying shit” (Excrementos que vuelan alto).

Oasis-Merchandising.jpg Precios del merchandising antes del primer concierto de la gira Oasis Live 25 EFE

Negocios son negocios

El 27 de agosto de 2024, Oasis sacudió al mundo al anunciar su regreso y una gira para 2025. “Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado”, decía el enigmático mensaje en redes sociales que marcó el fin de años de rumores.

El impacto fue inmediato. Todas las fechas se agotaron en tiempo récord y ya se planea extender la gira a 2026, con nuevas paradas en Europa y una posible vuelta a Knebworth para conmemorar los 30 años de sus históricos conciertos. Sin embargo, el entusiasmo convive con la cautela: el verdadero desafío será mantener la paz entre los hermanos Gallagher.

Los tiempos han cambiado. Lo que antes era cigarrillos y alcohol, hoy es chequeos médicos y protocolos de salud. Para asegurar la millonaria inversión detrás de la gira, Liam y Noel tuvieron que someterse a estudios médicos exhaustivos. “El nivel de control fue como el de un astronauta”, dijo una fuente al medio The Mirror. Les ofrecieron tratamientos preventivos y recibieron advertencias claras: nada de excesos. “Esto no se parece en nada a los años 90. ¡La mayoría de las diversiones del rock and roll están prohibidas!”, agregó la fuente.

La salud de Liam es, en efecto, un tema. En 2022, admitió: “No recuerdo nada de los años 90 porque estaba drogado todo el tiempo”. Hoy, su problema es su cuerpo. En una entrevista con The Sun en 2024, contó que ya no puede correr por culpa de una operación de cadera. Sufre artritis severa, fue diagnosticado con la enfermedad de Hashimoto en 2017 y padece psoriasis. El dolor lo desvela. Pero lo toma con el cinismo típico: “Estoy en caída libre, pero bueno, todos vamos a morir, ¿no?”.

Oasis-25-Cardiff.png Asi luce el escenario de la gira regreso de Oasis

Con ese panorama, el backstage del tour también se maneja con distancia quirúrgica. Según The Sun, cada hermano maneja una lista VIP propia y celebra fiestas separadas después de los shows.

Liam, sin embargo, desmintió la versión en redes: “Los after son para imbéciles. Yo me voy directo a dormir. Este nivel de sensualidad no se consigue quedándose despierto, hablando pavadas con pelotudos”. También aseguró que no hay alcohol en los ensayos: “Somos profesionales. No hay tiempo para beber”.

La gira contempla 41 conciertos por Reino Unido, Irlanda y otros países. Entre los teloneros figuran Cast, Richard Ashcroft, Cage the Elephant y Ball Park Music. Por el momento, no se sabe quiénes serán los que abrirán los shows de Argentina, Brasil y Chile.

Incluso Bono, líder de U2, celebró el regreso. En una entrevista con Apple Music 1 hace unas semanas, dijo: “Me encantan. Lo que hicieron fue volar por los aires la preciosidad que se había adueñado de la música indie. Eran arrogantes, pero con razón. Representaban la voz cruda de la calle, sin maquillaje”. Agregó que mantiene una buena relación con Noel, quien le confesó por mensaje: “Estoy sorprendido de lo bien que suena la banda. Creo que vamos a tener un gran regreso”.