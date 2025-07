Oposición intensifica críticas por personas en situación de calle; gobierno defiende "orgulloso" sus medidas

Mientras en el gobierno sostienen que la aplicación de la llamada “ley de internación compulsiva” (20.279) , reformada durante el gobierno anterior, en los hechos ha resultado bastante “inútil” para retirar a personas en situación de calle , en la oposición interpretan que el gobierno ha fallado desde el primer momento al no aplicar de forma correcta la norma. Este choque se vio reflejado en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, donde autoridades del Mides se enfrentaron a diputados de la oposición el martes 1° de julio.

Mientras Civila sostuvo en la comisión que el personal médico de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) era indispensable, en el marco de la ley de internación compulsiva, para que una persona fuera desplazada de la calle contra su voluntad, en la oposición argumentaron que la normativa y su decreto reglamentario avalan a las autoridades del Mides a intervenir sin necesidad de prescripción médica. Durante su presentación inicial, el ministro aseguró que en ningún momento dio la instrucción de no usar la normativa y de hecho argumentó que desde marzo se hicieron 169 llamados en la vía pública al SAME, el servicio móvil de ASSE.

La oposición no solo cuestionó el poco uso de la norma, sino también la decisión de decretar una alerta roja del Sinae. El diputado y exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública Luis Satdjian sostuvo que el decreto reglamentario de la ley de internación compulsiva habilitaba a los funcionarios del Mides a firmar los certificados de traslados de personas en situación de calle cuando los médicos no estaban dispuestos a firmarlo, por lo que “no necesitaban otra herramienta legal”.

Luego, el senador colorado Robert Silva, que como otros miembros de la Cámara Alta fue invitado a la comisión, dijo que le generaba “preocupación” la estrategia legal utilizada por el gobierno, dado que es una normativa “claramente asociada a un fenómeno meteorológico”, y se preguntó: al aplicarse la Ley 18.621, de creación del Sinae, “¿quién determina el peligro inminente de vida humana?”, ¿es el Mides, ASSE u “otra identidad” o “persona”?

La reunión de la comisión derivó en un intercambio entre Civila y Satdjian luego de que el ministro leyera y analizara la normativa sobre internación involuntaria. El jerarca sostuvo que “siempre tiene que haber intervención del médico” porque, si no, sería “contradictorio con la ley”, aunque informó que había casos en que el personal de ASSE podía definir que, si la persona se queda “en la calle, su salud se puede deteriorar notoriamente”, y en esas situaciones el traslado podía ser definido por funcionarios del Mides, una “variante” que “existía y existió” pero que “no se aplicó muchas veces en el período pasado”. No obstante, dijo que esto también debía definirse con la “anuencia del personal médico” y que en esos casos el traslado se realizaba a un establecimiento del Mides.

El exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública le retrucó que según el decreto el Mides podía actuar en caso de que el médico no firmara el traslado. En concreto, establece que, “en caso de que el profesional interviniente informe que la persona no tiene criterio de internación pero que en caso de mantenerse a la intemperie pueda determinar un deterioro considerable de su salud, será Mides quien determine la pertinencia de conducirlo a un centro de atención de la mencionada repartición”.

Propuesta de interpelación

El intercambio entre gobierno y oposición por las personas en situación de calle subió de nivel luego de que la presidenta interina, Carolina Cosse, cuestionara el discurso del líder nacionalista Luis Lacalle Pou durante la convención de su partido el pasado sábado 28 de junio. Cosse criticó que el expresidente hiciera referencia en su discurso a 2029 y dijo que el gobierno tiene “sus prioridades” y se encuentra “salvando gente de la muerte por el frío”. Los dichos de la exintendenta provocaron reacciones de la oposición.

El escenario cambió ayer, miércoles 2, luego de que se encontrara muerta a otra persona en situación de calle en la ciudad de Las Piedras. Ahora la oposición apunta a interpelar a Civila en la Cámara Baja, donde el Frente Amplio no tiene mayoría.

La intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, sostuvo que personal de su comuna intentó ofrecerle comida y asistencia durante la noche del martes 1º y convencerlo de que fuera a un refugio, pero la persona se negó y se mostró “agresiva” con los funcionarios. Tras un segundo intento media hora después, el personal departamental notó a la persona “descompensada”, por lo que pidieron asistencia a la seccional 4ª de Canelones para dar lugar a la “evacuación obligatoria de emergencia”.

El subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, aseguró que a la persona de la que hablaba Garrido sí se le brindó asistencia y que el hombre que falleció es otro.

La oposición espera la autopsia para confirmar la medida parlamentaria. Ayer Cosse dijo que la situación era una desgracia que les tenía que “doler” a todos los uruguayos, pero valoró que los esfuerzos que está realizando este gobierno “no se hicieron antes”, en alusión al pasado gobierno.

Sus dichos motivaron críticas del flamante presidente del directorio nacionalista, el senador Álvaro Delgado, en la red X: “Es inadmisible que sigan ocurriendo muertes y que se sigan echando la culpa entre organismos del Estado. Tendrá que haber respuestas y responsables”. A su vez, el senador y líder de la lista 71, Luis Alberto Heber, sostuvo que la interpelación es “atinada” y que es necesario analizar si Civila “pudo actuar a tiempo” y tenía las herramientas como para poder actuar.

La idea de una posible interpelación empezó a crecer en la mañana del miércoles. “Una de las medidas puede ser una interpelación al ministro, porque estamos muy preocupados por el tema y el sistema político tiene que actuar. No es cuestión de enrostrarse muertes, pero sí que estas cosas no sigan sucediendo”, dijo el diputado nacionalista Sebastián Andújar.

En medio del intercambio, Orsi dio declaraciones desde la previa de la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires y dijo estar “no solo conforme, sino orgulloso del laburo de la gente en calle”. El mandatario dijo que le constaba que los equipos del Mides “vienen aumentando la cantidad de respuesta”: “En un momento determinado nos dijeron: ‘De esta forma no damos abasto’. Por eso se recurrió a otros ministerios y, en virtud de las temperaturas, prendimos la lucecita de que acá no se puede seguir funcionando de la misma manera”, sostuvo. No obstante, aseguró que “jamás” se le ocurrió “atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y graves como esta” y saludó que “la oposición esté sensibilizada con la situación”.