Habáname vuelve a Uruguay con su tributo a la canción cubana

El grupo integrado por los cubanos Juan Prada y Susana Martínez y el uruguayo Sergio Tulbovitz, de intensa actividad en los 2010, actuará el miércoles 15 en El Mingus y el sábado 18 en Casa Babilonia, en El Pinar

Después de varios años sin presentaciones en Uruguay, el grupo Habáname volverá a reunirse, con motivo de la estadía en el país de la cantautora cubana Susana Martínez y el percusionista uruguayo Sergio Tulbovitz, radicados en España. Junto con el cubano Juan Prada (piano) y el uruguayo Martín Cruz (batería), el grupo ofrecerá dos actuaciones en Uruguay: el miércoles 15 a las 20 y 22 en El Mingus (San Salvador 1952, reservas al 098 781 952) y el sábado 18 a las 21 en Casa Babilonia (Costa Rica y Dominicana, El Pinar, entradas en RedTickets). El grupo propone un recorrido por la canción y la música popular cubana a través de obras de grandes autores e intérpretes, como Bola de Nieve, Portillo de la Luz, Benny Moré, José Antonio Méndez, Pablo Milanés y otros referentes fundamentales de la música de la isla. El repertorio abarca géneros tradicionales: bolero, son, guaracha, cha cha chá y danzón, con pasajes de improvisación y elementos de latin jazz.

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Bandoneonas en Barrio Sur. Bandoneonas, trío de bandoneones integrado por Abril Farolini, Sandra González y Alejandra Genta, actuará hoy jueves 9 a las 21 en el boliche Montevideo al Sur (Paraguay 1150). El grupo cultiva diversos estilos interpretativos del tango, a través de un repertorio que abarca desde Gardel a Piazzolla, incluyendo también a íconos como Aníbal Troilo, y a talentos olvidados como la argentina Paquita Bernardo, la primera bandoneonista mujer. Las entradas (a $ 250) se reservan al 092 852 581.

Nico Ibarburu en Rondeau. Nicolás Ibarburu actuará hoy jueves 9 a las 21 en la Sala Rondeau (Rondeau 1904 esquina Lima). El guitarrista y cantautor presentará, junto con Martín y Agustín Ibarburu en batería y piano, un repertorio basado en su reciente disco, La ruta de la seda, y en los anteriores, Anfibio y Casa rodante. También anuncia varios estrenos como adelanto de su próximo álbum. Entradas en RedTickets a $ 900.

Skay en La Blanqueada. El sábado 11 vuelve a tocar en Montevideo el argentino Skay Beilinson, histórico exguitarrista y compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Será a las 20 en Montevideo Music Box (Larrañaga 3195) en un show antológico, basado en sus ocho discos solistas, desde A través del mar de los zargazos (2002) a Espejismos (2023). Entradas en RedTickets de $ 880 a $ 2.280.

Julio en Sala del Museo. La banda Eté y Los Problems volverá a presentar el concierto que celebró sus 20 años presentado en noviembre de 2025 en el Teatro de Verano. Será el sábado 11 a las 21 en Sala del Museo (Maciel 218), con entradas en RedTickets a $ 1.000. En la misma sala, el jueves 16 estará el grupo local Samba de Marcio con su fiesta de música brasileña (jueves 16); Fiesta García, con Salieris de Charly, banda tributo a Charly García (viernes 17); La Orquesta de las Mil Melodías (jueves 23), y Rueda de Candombe (viernes 31), todos con entradas en RedTickets.