Habáname vuelve a Uruguay con su tributo a la canción cubana
El grupo integrado por los cubanos Juan Prada y Susana Martínez y el uruguayo Sergio Tulbovitz, de intensa actividad en los 2010, actuará el miércoles 15 en El Mingus y el sábado 18 en Casa Babilonia, en El Pinar
Después de varios años sin presentaciones en Uruguay, el grupo Habáname volverá a reunirse, con motivo de la estadía en el país de la cantautora cubana Susana Martínez y el percusionista uruguayo Sergio Tulbovitz, radicados en España. Junto con el cubano Juan Prada (piano) y el uruguayo Martín Cruz (batería), el grupo ofrecerá dos actuaciones en Uruguay: el miércoles 15 a las 20 y 22 en El Mingus (San Salvador 1952, reservas al 098 781 952) y el sábado 18 a las 21 en Casa Babilonia (Costa Rica y Dominicana, El Pinar, entradas en RedTickets). El grupo propone un recorrido por la canción y la música popular cubana a través de obras de grandes autores e intérpretes, como Bola de Nieve, Portillo de la Luz, Benny Moré, José Antonio Méndez, Pablo Milanés y otros referentes fundamentales de la música de la isla. El repertorio abarca géneros tradicionales: bolero, son, guaracha, cha cha chá y danzón, con pasajes de improvisación y elementos de latin jazz.
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Bandoneonas en Barrio Sur.Bandoneonas, trío de bandoneones integrado por Abril Farolini, Sandra González y Alejandra Genta, actuará hoy jueves 9 a las 21 en el boliche Montevideo al Sur (Paraguay 1150). El grupo cultiva diversos estilos interpretativos del tango, a través de un repertorio que abarca desde Gardel a Piazzolla, incluyendo también a íconos como Aníbal Troilo, y a talentos olvidados como la argentina Paquita Bernardo, la primera bandoneonista mujer. Las entradas (a $ 250) se reservan al 092 852 581.
Nico Ibarburu en Rondeau.Nicolás Ibarburu actuará hoy jueves 9 a las 21 en la Sala Rondeau (Rondeau 1904 esquina Lima). El guitarrista y cantautor presentará, junto con Martín y Agustín Ibarburu en batería y piano, un repertorio basado en su reciente disco, La ruta de la seda, y en los anteriores, Anfibio y Casa rodante. También anuncia varios estrenos como adelanto de su próximo álbum. Entradas en RedTickets a $ 900.
Skay en La Blanqueada. El sábado 11 vuelve a tocar en Montevideo el argentino Skay Beilinson, histórico exguitarrista y compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Será a las 20 en Montevideo Music Box (Larrañaga 3195) en un show antológico, basado en sus ocho discos solistas, desde A través del mar de los zargazos (2002) a Espejismos (2023). Entradas en RedTickets de $ 880 a $ 2.280.
Julio en Sala del Museo. La banda Eté y Los Problems volverá a presentar el concierto que celebró sus 20 años presentado en noviembre de 2025 en el Teatro de Verano. Será el sábado 11 a las 21 en Sala del Museo (Maciel 218), con entradas en RedTickets a $ 1.000. En la misma sala, el jueves 16 estará el grupo local Samba de Marcio con su fiesta de música brasileña (jueves 16); Fiesta García, con Salieris de Charly, banda tributo a Charly García (viernes 17); La Orquesta de las Mil Melodías (jueves 23), y Rueda de Candombe (viernes 31), todos con entradas en RedTickets.
Árbol y La Tabaré. El domingo 12 a las 20 la banda argentina Árbol celebra sus 30 años de historia en Montevideo Music Box (Larrañaga 3195) en un concierto que recorrerá toda su obra y contará con la actuación previa de La Tabaré. Entradas en RedTickets de $ 1.220 a $ 2.320.
Canoura en Villa Dolores. Laura Canora, una de las referentes históricas de la canción uruguaya, con más de 40 años de trayectoria como solista, continúa presentando su último disco, La mariposa monarca, que incluye canciones propias y versiones de otras artistas mujeres uruguayas. El viernes 17 a las 21 estará en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rossell y Rius 1483) en formato quinteto, junto con Juan Pablo Chapital (guitarra), Santiago Montoro (guitarra), Martín Ibarburu (batería) y Nicolás Román (bajo).
Díaz & Presa en Rondeau. El dúo rioplatense integrado por la actriz y cantante argentina Julieta Díaz y el cantautor y guitarrista uruguayo Diego Presa (Buceo Invisible) se presenta por primera vez en el año en Montevideo, en la nueva Sala Rondeau (Rondeau 1904 y Lima). Será en formato quinteto, con Santiago Peralta (guitarra), Ariel Iglesias (batería) y Checo Anselmi (bajo), con un repertorio que recorre sus dos discos, Río y El revés de la sombra. RedTickets, $ 820.