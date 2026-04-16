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    Industria, PIB, alquileres, automóviles, desempleo por departamentos y expectativas de inflación en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Planta de envasado de aceite de la empresa Cousa.

    Planta de envasado de aceite de la empresa Cousa.

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    3,3%

    En parte por el empuje de las fábricas elaboradoras de productos alimenticios —cuyo volumen físico creció 6,4%—, en febrero la industria manufacturera produjo un 3,3% más que en el mismo mes del 2025.

    Esa mayor producción ocurrió con menos personal obrero ocupado (0,3%) y horas trabajadas por el personal (0,2%).

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    1,3%

    La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central captó un recorte en los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, de 1,60% a 1,30%, según la mediana de las respuestas de los 21 analistas del sector privado que contestaron.

    El más pesimista proyecta una expansión de 0,30% y el más optimista cree que la economía uruguaya crecerá 2,03% respecto a 2025.

    $ 21.320

    El precio promedio de los alquileres de inmuebles con fines de vivienda se ubicó en febrero en $ 21.320, un aumento de 0,34% respecto del mes anterior. En comparación con un año atrás, la suba fue de 5,03%.

    6.657

    Con el segmento SUV como principal motor del mercado de vehículos cero kilómetro, en marzo las ventas totalizaron 6.657 unidades. Eso significó un incremento de 11,1% en comparación con igual mes del año pasado, según cifras de la Asociación del Comercio Automotor.

    14,2%

    En diciembre-febrero, tres departamentos tuvieron tasas de desempleo de dos dígitos, uno más que en el trimestre móvil anterior. Fueron Treinta y Tres (14,2% de la población económicamente activa), Paysandú (10,8%) y Río Negro (10,3%).

    Con un 3,0%, San José presentó la menor desocupación del país, en tanto que Montevideo se ubicó próxima al promedio nacional (7,3%).

    5,0%

    En mediana, los empresarios esperan que la inflación este año sea de un 5,0%, según las respuestas que dieron a la encuesta de expectativas del Instituto Nacional de Estadística. Las previsiones empresariales respecto de sus costos para el 2026 son de un punto porcentual más altos.

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