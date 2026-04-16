Industria, PIB, alquileres, automóviles, desempleo por departamentos y expectativas de inflación en Uruguay en números

En parte por el empuje de las fábricas elaboradoras de productos alimenticios —cuyo volumen físico creció 6,4%—, en febrero la industria manufacturera produjo un 3,3% más que en el mismo mes del 2025.

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Esa mayor producción ocurrió con menos personal obrero ocupado (0,3%) y horas trabajadas por el personal (0,2%).

Empresas Ley de empleo integral: abogados de empresas la ven “positiva”, pero dudan de un “impacto relevante”

La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central captó un recorte en los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, de 1,60% a 1,30%, según la mediana de las respuestas de los 21 analistas del sector privado que contestaron.

El más pesimista proyecta una expansión de 0,30% y el más optimista cree que la economía uruguaya crecerá 2,03% respecto a 2025.

$ 21.320

El precio promedio de los alquileres de inmuebles con fines de vivienda se ubicó en febrero en $ 21.320, un aumento de 0,34% respecto del mes anterior. En comparación con un año atrás, la suba fue de 5,03%.

6.657

Con el segmento SUV como principal motor del mercado de vehículos cero kilómetro, en marzo las ventas totalizaron 6.657 unidades. Eso significó un incremento de 11,1% en comparación con igual mes del año pasado, según cifras de la Asociación del Comercio Automotor.

14,2%

En diciembre-febrero, tres departamentos tuvieron tasas de desempleo de dos dígitos, uno más que en el trimestre móvil anterior. Fueron Treinta y Tres (14,2% de la población económicamente activa), Paysandú (10,8%) y Río Negro (10,3%).

Con un 3,0%, San José presentó la menor desocupación del país, en tanto que Montevideo se ubicó próxima al promedio nacional (7,3%).

5,0%

En mediana, los empresarios esperan que la inflación este año sea de un 5,0%, según las respuestas que dieron a la encuesta de expectativas del Instituto Nacional de Estadística. Las previsiones empresariales respecto de sus costos para el 2026 son de un punto porcentual más altos.