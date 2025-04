Semana de Turismo: momento de parar

Desde tiempos inmemoriales, para quienes formamos parte de Búsqueda y Galería, la Semana de Turismo (pues como medio de comunicación independiente somos laicos) es la única del año en la que el semanario y la revista no salen a la venta, y la empresa cierra. Esto es una compensación a periodistas, fotógrafos y al resto del equipo por los feriados no laborables que deben trabajar durante el año para no dejar de cubrir las noticias y editar las publicaciones cada semana, sin falta.