Todo lo que quiso saber sobre gimnasia artística y no se atrevió a preguntar

No es así para todos. Romina Castellini (34) lleva este deporte en la sangre. Fue gimnasta a nivel de clubes hasta que cumplió 15 años. En 2006 se hizo jueza; comenzó siéndolo a nivel nacional y desde 2017 trabaja de forma internacional. También es parte del cuerpo técnico femenino de la Federación Uruguaya de Gimnasia (FUG). “Estamos a cargo de la organización de los torneos, los cursos de jueces, las premiaciones, los reglamentos, ¡toda la parte burocrática!”.

Para ella, la gimnasia artística “está entre el segundo o tercer deporte más visto en el mundo durante los JJ.OO.”, peleando la ubicación en el podio con el atletismo y la natación. “Es de los que produce más revenue (ingresos), de los que más atención genera en Estados Unidos, que es un país clave. Sí es cierto que más allá de este tipo de eventos, no tiene tanta difusión por fuera de la comunidad artística”, dice a Galería . “La gente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) está intentando crear un negocio sostenible”, añade.

_VAL_1305.jpg Romina Castellini fue gimnasta y ahora es jueza internacional Valentina Weikert

A pesar de que sea “lindo”, “estético”, “admirable” de ver, Romina dice que en realidad es un deporte “muy técnico y muy difícil de entender” más allá de lo básico. En resumen, es difícil darse cuenta de por qué una gimnasta gana o pierde. Para los ojos no entendidos (la inmensa mayoría), una atleta puede haber girado más o menos, caerse mejor o peor, y no por eso tendrá más o menos puntuación. “A la gente que está por fuera le cuesta entender eso y lo que atrae de los deportes es la ‘narrativa’, lo que hay detrás de cada cosa, de cada participante, contar detalles de su vida, por fuera de la gimnasia o las rutinas. En las transmisiones está bueno resaltar eso. Yo lo hago cuando me invitan, darles una personalidad a los competidores”.