    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    “Lo importante ahora es que el Parlamento Europeo lo apruebe en el correr del año; si no, nunca verá la luz”, dice la vicecanciller Valeria Csukasi

    Mercosur-Union-Europea
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de una postergación a fines de diciembre y negociaciones clave para que Italia apoyara el tratado, la mayoría de los países europeos aprobó la firma del acuerdo. Austria, Francia, Hungría, Irlanda y Polonia votaron en contra, mientras que Bélgica se abstuvo. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, viajará a Asunción del Paraguay en los próximos días para firmar el acuerdo. La fecha más probable, dijeron fuentes a Búsqueda, es el 17 de enero.

    El presidente Yamandú Orsi viajará en representación de Uruguay para estampar la firma. El canciller Mario Lubetkin declaró al programa Arriba gente, de Canal 10, que la concreción del acuerdo es algo “extraordinario y fabuloso”. Destacó que el tratado con la UE se sumaría al firmado con EFTA —bloque integrado por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza— y el proceso de acceso al Acuerdo Transpacífico. “Estamos jugando en un área en la que Uruguay debe repensarse. No es solo tener mercados con arancel cero o casi cero, si no pensar qué productos Uruguay debe desarrollar para estos mercados”, agregó.

    Consultado por Búsqueda, aseguró que el gobierno buscará que Uruguay sea el primer país del Mercosur en ratificar el texto acordado para acelerar su entrada en vigor. Aunque eso no dependerá solo de Uruguay y que en Europa puede demorar.

    Mario-Lubetkin

    La tarea no será fácil. “Lo importante ahora es que el Parlamento Europeo lo apruebe en el correr del año; si no, nunca verá la luz. Por eso la etapa de la firma es importante pero no el final de este proceso, que tampoco será sencillo”, dijo a Búsqueda la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

    Si el acuerdo es ratificado por el Parlamento Europeo y por el uruguayo, su aspecto comercial entraría en vigor de manera bilateral.

    En la Comisión Europea, que lleva adelante las negociaciones exteriores del bloque, hay confianza en que tienen los apoyos suficientes para su aprobación parlamentaria, aunque no existen certezas al respecto, según las fuentes consultadas.

    Para superar la votación en el Consejo Europeo, la comisión debió comprometer salvaguardas para mitigar el impacto del acuerdo en los productores agropecuarios del bloque. Además, Bruselas propuso un incremento de los fondos para los agricultores y que tengan acceso a ellos antes de lo previsto, una medida clave para asegurar el apoyo italiano.

    Por Redacción Búsqueda
