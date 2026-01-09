La Unión Europea aprueba el acuerdo con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

Tras más de 25 años de negociaciones, la UE aprobó este 9 de enero el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos

Agricultores polacos protestan contra el acuerdo UE-Mercosur en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026.

Luz verde. Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con Mercosur, el mayor pacto comercial que han firmado los 27 en su historia, luego de 25 años de negociaciones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Con la aprobación de hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Paraguay próximamente para la firma del texto y el Parlamento Europeo lo deberá ratificar.

Leé además Argentina Argentina también jugará contra Argentina en el próximo Mundial Por Andrés Burgo

No todos los países votaron a favor del acuerdo, pero el rechazo de Francia o Hungría no ha sido suficiente para bloquear su aprobación. Bruselas confiaba que, con los movimientos de los últimos días, se consiguiera arrancar un apoyo definitivo de la mayoría de países, especialmente de Italia, que en diciembre bloqueó en el último momento.

Nuevas salvaguardas

De hecho, ha sido especialmente importante para Roma las nuevas salvaguardas que protegen al sector agrícola. En caso de un aumento de las importaciones de productos de Mercosur o de una bajada de precios continuada en caso de los europeos, Bruselas se reserva el derecho de paralizar las ventajas comerciales.