  • Cotizaciones
    viernes 09 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Unión Europea aprueba el acuerdo con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

    Tras más de 25 años de negociaciones, la UE aprobó este 9 de enero el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos

    Agricultores polacos protestan contra el acuerdo UE-Mercosur en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026.&nbsp;

    Agricultores polacos protestan contra el acuerdo UE-Mercosur en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026. 

    FOTO

    Wojtek RADWANSKI/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Luz verde. Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con Mercosur, el mayor pacto comercial que han firmado los 27 en su historia, luego de 25 años de negociaciones.

    Con la aprobación de hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Paraguay próximamente para la firma del texto y el Parlamento Europeo lo deberá ratificar.

    Leé además

    La selección argentina celebrando la obtención del último Mundial de Fútbol.
    Argentina

    Argentina también jugará contra Argentina en el próximo Mundial

    Por Andrés Burgo

    No todos los países votaron a favor del acuerdo, pero el rechazo de Francia o Hungría no ha sido suficiente para bloquear su aprobación. Bruselas confiaba que, con los movimientos de los últimos días, se consiguiera arrancar un apoyo definitivo de la mayoría de países, especialmente de Italia, que en diciembre bloqueó en el último momento.

    Nuevas salvaguardas

    De hecho, ha sido especialmente importante para Roma las nuevas salvaguardas que protegen al sector agrícola. En caso de un aumento de las importaciones de productos de Mercosur o de una bajada de precios continuada en caso de los europeos, Bruselas se reserva el derecho de paralizar las ventajas comerciales.

    Además, Bruselas propuso un incremento de los fondos para los agricultores y que tengan acceso a ellos antes de lo previsto. Además de reducir los productos con pesticidas.

    Bruselas ha defendido con vehemencia el acuerdo y más aún en un contexto tan delicado, con un Donald Trump envalentonado tras la captura de Nicolás Maduro y que aspira a controlar más la región del continente americano.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    “Caja de profesionales” advierte por “vacíos” y “errores de redacción” en su última reforma

    Por Catalina Misson
    Agricultores polacos protestan contra el acuerdo UE-Mercosur en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026. 

    La Unión Europea aprueba el acuerdo con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

    Por RFI
    El documento oficial fue hallado en noviembre de 2025.

    Nuevo hallazgo de investigadores independientes fortalece la tesis del origen uruguayo de Gardel

    Por Javier Alfonso
    Picudo rojo.

    Rocha ante el avance del picudo rojo: “Estamos muy solos” y en una “especie de trinchera”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo