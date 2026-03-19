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    ARU expuso en ADM sobre exportación en pie y cuenca del río Santa Lucía

    El presidente de la asociación se refirió al impacto productivo real que tienen “las restricciones que se quieren imponer desde OSE y el Ministerio de Ambiente”

    Río Santa Lucía en Canelones.

    Río Santa Lucía en Canelones.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, expuso este miércoles en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), instancia en la que trató distintos temas, como la exportación de ganado en pie y la protección de la cuenca del río Santa Lucía.

    Ferber señaló cómo se comportó el mercado del ganado en pie, como precio testigo, y “obligó a pagarle el mayor precio posible por el ganado al sector primario”, además de permitir “una clara evolución de la ganadería”.

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    Indicó que, si bien no aumentó el stock ganadero, sí creció la eficiencia, algo que se reflejó en un mayor peso de los ganados faenados y en la facturación por exportaciones. “Todo esto se debe a la exportación de ganado en pie”, afirmó Ferber.

    Además, señaló que “si uno compara la cantidad de empleados de la industria frigorífica en 1995, en 2015 y en 2025, las tres veces subió”, por lo tanto, “hay más empleados hoy de los que había hace 10 años y de los que había hace 30 años”. Y, al mismo tiempo, “hay 20% menos productores”, sostuvo.

    Por otra parte, se refirió al impacto productivo real que tienen “las restricciones que se quieren imponer desde OSE y el Ministerio de Ambiente”, con la “prohibición de sistemas de producción con animales encerrados”, como tambos y corrales de engorde. El presidente de ARU sostuvo que eso traería consigo “aumento de costos y fuerte desestímulo a determinadas inversiones”.

    “Si se trajera agua desde Juan Lacaze (Colonia) a Aguas Corrientes (Canelones) para potabilizar, y se dejara producir normalmente a la cuenca del río Santa Lucía, en tres años se paga” la obra, afirmó. “No tiene sentido limitar el crecimiento productivo cuando podés traer agua del Río de la Plata”, enfatizó.

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