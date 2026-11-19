La propuesta responde a una necesidad identificada por la Asociación Agro-pecuaria de Dolores (AAD): contar con trabajadores capaces de resolver los problemas técnicos que enfrentan los establecimientos con riego. La operación de estos sistemas exige conocimientos de mecánica, electricidad y gestión del agua, además del manejo de los equipos.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El directivo de la institución, Enrique Carlos Oyharzábal, explicó a Agro de Búsqueda que la carrera es el resultado de varios años de trabajo con UTU. Para su desarrollo se utilizará el pivote de riego de la AAD y la empresa Corporación de Maquinaria (Comasa) instalado en la escuela.

La formación fue presentada el 12 de noviembre, durante la sexta inauguración de la cosecha de trigo, organizada por la AAD en La Concordia. Participaron entre otras autoridades el presidente de la República, Yamandú Orsi; la directora general de Educación Técnico Profesional-UTU, Virginia Verderese; y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani.

Capacitación para resolver. Las fallas en las bombas, las roturas de tuberías y las dificultades eléctricas están entre las situaciones que motivaron la iniciativa. Según Oyharzábal, los productores necesitan personal con preparación específica para identificar esos inconvenientes y responder con soluciones técnicas para mejorar el funcionamiento de los sistemas.

El perfil de egreso contempla competencias en instalación, operación, diagnóstico y mantenimiento. Los técnicos podrán colaborar en el montaje de equipos destinados a mejorar la productividad mediante un uso eficiente del agua, además de intervenir en los componentes de bombeo, electricidad, automatización y telemetría.

La preparación también abarcará la identificación de fallas operativas, el mantenimiento preventivo y correctivo y la coordinación de soluciones dentro de los establecimientos. De esa manera, la carrera vinculará el conocimiento sobre los equipos con herramientas para gestionar el recurso hídrico.

Necesidades operativas

El programa se organizará en dos semestres de 16 semanas cada uno, con 10 unidades curriculares. Los 84 créditos se repartirán en dos módulos de 42. Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego y Gestión Técnica de Sistemas de Riego concentrarán 26 créditos cada una; Automatización y Telemetría tendrá 12; Electricidad Aplicada al Riego, 10; y Manejo de Recursos Naturales, otros 10.

Los contenidos incluirán sistemas de bombeo, diagnóstico de fallas y mantenimiento, junto con los aspectos eléctricos y de control que forman parte del funcionamiento de los equipos. La combinación busca atender las necesidades operativas que la institución de productores trasladó a los responsables de elaborar el plan.

Ingreso con formación previa. La carrera estará dirigida a estudiantes con antecedentes educativos en áreas agrarias o técnicas. El programa contempla el acceso desde determinados bachilleratos y planes agrarios, así como desde cursos terciarios vinculados con producción agrícola-ganadera, producción agropecuaria familiar, producción vegetal intensiva, producción lechera y sistemas de producción arroz-pasturas.

También incluye trayectorias de mecanización agrícola, mecanización agroindustrial y producción agraria, según los planes. A ellas se suman egresados de tecnólogos de UTU y Udelar en sistemas de producción lechera, sistemas agropecuarios familiares, vitivinicultura y mecánica. La propuesta busca integrar la experiencia agropecuaria con las capacidades técnicas que requiere el manejo cotidiano de equipos de riego.