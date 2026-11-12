Forestal Oriental de UPM invierte US$ 14,1 millones en compra de un campo, entre otras operaciones que mueven el mercado

Sobre el último tramo de 2026 las operaciones de compraventa de tierras siguen activas y reflejan el interés de inversores en la adquisición de campos en el mercado local de inmuebles rurales, donde se concretan negocios entre actores de diferentes perfiles cuya actividad no se limita a la producción agropecuaria.

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La empresa Forestal Oriental, perteneciente al grupo UPM, figura como compradora de un campo de 2.787 hectáreas en el departamento de Florida, por un monto de US$ 14,1 millones, y el fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay 3 es la parte vendedora, en una compraventa de tierras correspondiente a este año, según datos del mercado de inmuebles rurales a los que pudo acceder Agro de Búsqueda .

Considerando la información referida, que además fue cotejada con los registros del Instituto Nacional de Colonización (INC), en cuanto a la superficie y la cifra total el precio promedio de la hectárea en este negocio es de unos US$ 5.090.

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Bosques del Uruguay es fiduciaria de EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión, mientras que Forestal Oriental es la firma encargada de la producción y la gestión de madera de montes de eucaliptos para el abastecimiento de las plantas de pasta de celulosa de UPM en Fray Bentos, departamento de Río Negro, y en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.

A diferencia de la estrategia que generalmente manejan las compañías vinculadas a la industria celulósica de Uruguay, en cuanto al desarrollo de acuerdos y convenios con productores y empresas para la plantación de bosques de eucaliptos en predios de terceros, en este caso se resolvió la adquisición de estos campos.

Forestal Oriental tiene 190.000 hectáreas plantables en predios propios y algo más de 75.000 hectáreas de áreas naturales conservadas, según datos publicados en su sitio web. Dichos datos indican además que en su Programa de Fomento Forestal desarrolla proyectos de plantaciones en 142.000 hectáreas de arrendamiento y en 31.000 hectáreas en planes asociativos, abarcando a unos 900 productores rurales.

Algunas cifras de la corporación UPM a escala global indican que registra ventas de 900 millones de euros, tiene 15.100 empleados, opera en 46 países y cotiza sus acciones en Nasdaq Helsinki, Finlandia.

En Uruguay esta firma produce 3,4 millones de toneladas de celulosa por año, genera 7.000 puestos de trabajo y destina US$ 290 millones anuales a remuneraciones, asegura la compañía en su sitio web.

El sector forestal difundió este año algunas proyecciones de futuras plantaciones sobre una meta objetivo de 500.000 hectáreas a sumar en los próximos años, para lo cual reclamó reglas de juego claras y evitar demoras en el proceso de autorización de los permisos ambientales, entre otras medidas, según publicó Agro de Búsqueda en setiembre, con base en una serie de planteos realizados por la Sociedad de Productores Forestales.

El área forestada total de Uruguay es de casi 1,2 millones de hectáreas, y en los años recientes las nuevas superficies plantadas se redujeron respecto a décadas anteriores. En 2025 se plantaron algo más de 11.000 hectáreas, en 2024 fueron 24.700 hectáreas y en 2022 fueron 20.400 hectáreas, indican los registros de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que no incluyen información de 2023.

Suelo norteño

Otra de las transacciones de tierras destacadas, por su monto y su extensión, entre las más recientes del mercado local es la que comprende a la empresa Servicios Agropecuarios del Plata, de Artigas, como compradora de una extensión de campos de casi 2.500 hectáreas en ese departamento norteño, y por la parte vendedora figura Stella Serrana Mallo Peluffo, conforme con la información recabada.

El monto de esta compraventa es de US$ 9,1 millones, por lo que, si se consideran la superficie y el monto total del negocio, el precio promedio en este caso puntual es de US$ 3.700 por hectárea aproximadamente.

La firma compradora del campo figura en el directorio de exportadores del instituto Uruguay XXI con exportaciones anuales que oscilan entre los US$ 3 millones y los US$ 8 millones en los últimos años.

Por otra parte, en enero de este año Servicios Agropecuarios del Plata recibió la aprobación de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas en el otorgamiento de beneficios fiscales para un proyecto de inversión por un monto aproximado de US$ 4,2 millones, según consta en la resolución ministerial correspondiente, fechada el 14 de enero de 2026.

El principal titular de esta firma es el empresario Gilson Predebon Pozzer, de Río Grande del Sur, Brasil, vinculado a la producción de granos, especialmente de arroz.

La creciente participación de capitales brasileños en la compra de tierras en el campo uruguayo es un fenómeno que cobró fuerza en los años recientes, sobre todo en departamentos del norte y el centro del país.

Uno de los principales factores que inciden en este asunto es el “temor” a cambios tributarios en Brasil, que representen un aumento de la presión fiscal, según publicó Agro de Búsqueda en mayo de este año.

Caballos y casinos

Recientemente, otra compraventa de campos registrada en el mercado local comprende el traspaso de una superficie total de casi 1.300 hectáreas en el departamento de San José, en la que el comprador es la empresa agropecuaria Santa Elvira SAS y los vendedores son Victoria Marie Swanson y David Paul Swanson, indican los datos a los que accedió Agro de Búsqueda.

La información muestra que el monto total de este negocio de inmuebles rurales es de unos US$ 8,7 millones, lo que supone un precio promedio de la hectárea de US$ 6.690.

También, en ese mismo departamento figura otra compraventa de campos, con una superficie de casi 900 hectáreas, en la que el comprador es la firma Mercuruguay SRL y los vendedores son varios integrantes de la familia Ovazza, vinculada a la cría de caballos sangre pura de carrera y propietaria del haras Don Alfredo, según los datos recabados del mercado de tierras y cotejados con la información del INC. El monto total de la transacción es de unos US$ 11,5 millones, lo que representa un precio de la hectárea de US$ 12.700.

Como ocurre desde hace algunos años, en el mercado de campos de Uruguay se registran compraventas en las que incursionan inversionistas provenientes de otros rubros de la economía sin estar vinculados a la producción agropecuaria.

Es el caso del ejecutivo uruguayo de la industria de los casinos Luis Ignacio Herbon Rachetti, quien ocupa el cargo de director de la firma Entretenimientos del Sur, operadora de Slots del Sol, con sede en Paraguay.

Herbon figura como comprador de un campo de 1.452 hectáreas en Florida, por un monto de US$ 9,4 millones, y los vendedores de estos padrones rurales son varios integrantes de la familia Asis Flores, según las informaciones recabadas del sector de inmuebles rurales y que fueron cotejadas con registros de Colonización.

El atractivo de colocar capitales en inversiones en tierras parece estar vigente y hasta más firme, atendiendo a que los valores de los campos en Uruguay registraron un incremento en los años recientes, pero pese a este factor los negocios no se frenaron.

Esta es una situación advertida por operadores del sector de los inmuebles rurales, sin dejar de tener en consideración las características particulares del tipo de suelo, su ubicación, entre otros aspectos. En 2025 el precio promedio de la tierra en el mercado local marcó un máximo histórico al llegar a US$ 4.178 por hectárea, conforme con Estadísticas Agropecuarias del MGAP.