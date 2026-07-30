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    Proponen cuarentenas sanitarias para garantizar la comercialización de ganado en zonas con garrapata

    Los encierros podrían realizarse en locales de ferias ganaderas, en predios particulares donde se armen corrales con este fin o en predios de sociedades agropecuarias de productores que les ofrezcan ese servicio a sus socios

    La propuesta de la Federación contempla que las cuarentenas estén protocolizadas y auditadas, con manejo a cargo de veterinarios.

    La propuesta de la Federación contempla que las cuarentenas estén protocolizadas y auditadas, con manejo a cargo de veterinarios.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Federación Rural propone cuarentenas en zonas con garrapata que brinden garantías sanitarias a los compradores de ganados. Así lo establece en el documento titulado “Aportes de Federación Rural al control de garrapata”, al que se refirió Agro de Búsqueda en la edición del pasado jueves 23 de julio.

    Uno de los puntos, incluido en el apartado “Investigación y desarrollo de alternativas biológicas”, propone “investigar técnicamente alternativas de manejo, como corrales de encierro temporales (45 días), previo a la venta de animales como forma no química de eliminar garrapata y evitar residuos y presión de selección ya sea a nivel predial o comunitario”.

    Y más adelante, bajo el subtítulo “Trazabilidad y medidas asociadas”, se propone “avanzar en la creación de cuarentenas voluntarias para certificación de ventas en zonas con focos complicados”.

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    Allí se explica que estas cuarentenas “podrán ser particulares de productores individuales, o colectivas, de agrupaciones de productores organizados”. También, que “la idea es certificar la venta de animales sin garrapatas vivas, independientemente de la presencia de cáscara de garrapata muerta”.

    Varias de las propuestas planteadas en el documento surgieron como ideas en el Simposio Internacional de Garrapata, realizado previo al Congreso de la Federación Rural, en Salto.

    A propósito de esta propuesta, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, comentó a Agro de Búsqueda que el objetivo es promover estos encierros para certificar que un ganado que sale de determinado lugar está libre de garrapata viva y protocolizado dentro del manejo sanitario. “Con esto se le da garantías a quien quiere comprar ese ganado”, afirmó.

    Actualmente, está la discusión por la presencia de cáscara de garrapata. Por un lado se asegura que la garrapata está muerta, porque productos como el fluralaner no tienen volteo, pero hay quienes sostienen que esto es un riesgo porque puede llegar a haber alguna garrapata viva. “Si logramos armar estos encierros cuarentenarios en las zonas más complicadas, puede ser una salida a esta situación, porque esos productores están acorralados comercialmente, y al comprador se le brinda mucha más tranquilidad”, explicó Normey.

    Manejo a cargo de veterinarios

    La propuesta contempla que estas cuarentenas estén protocolizadas y auditadas, con manejo a cargo de veterinarios. Los encierros podrían realizarse en locales de ferias ganaderas, en predios particulares donde se armen corrales con este fin o en predios de sociedades agropecuarias de productores que les ofrezcan ese servicio a sus socios.

    Las cuarentenas deben realizarse en corrales, ya que está demostrado que la garrapata no prospera en ese ambiente y se corta el ciclo del ectoparásito. Este tema se trabajará en la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal.

    Por otra parte, causa expectativa la llegada al mercado local del fluralaner inyectable. Consultado sobre este tema, Normey expresó que “sería un gran alivio, porque es más efectivo, de manejo más sencillo”.

    Otro tema de preocupación es el costo del fluralaner en Uruguay, que es el doble que en Brasil y Argentina.

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