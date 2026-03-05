MGAP posterga el comienzo de la obligatoriedad del despacho de tropa digital para el 2 de mayo, mientras tanto se realizan ajustes en el sistema

El Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca (MGAP) decidió postergar el comienzo de la obligatoriedad del despacho de tropa digital —previsto para el 1 de marzo—, para el 2 de mayo. Mientras tanto, se realizan ajustes en el sistema, según confirmaron fuentes oficiales a Agro de Búsqueda . Al tiempo que varios actores del sector ganadero manifestaron su preocupación por la falta de información sobre esta situación.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Durante el período de comunicación y extensión, para que los veterinarios de libre ejercicio de la profesión se interioricen en el uso de la herramienta, los funcionarios del MGAP recibieron sugerencias que fueron aceptadas.

La norma, que se basa en la Ley de Garrapata de 1940 (N° 9.965) y su decreto reglamentario, cuenta con cuatro figuras de predios que están en comunicación con el MGAP para ser libres del parásito. Estos son denominados como seleccionado­, control, libre y en erradicación­.

Las autoridades determinaron el diagnóstico de situación sanitaria en los predios de todo el país, y en la zona libre, que coincide con la cuenca lechera, había casi 800 tambos que figuraban como “en erradicación”. Este fue uno de los temas que se revisó. El MGAP determinó que el servicio veterinario oficial local los reclasifique, y finalmente quedaron 79 tambos.

Ese es uno de los cambios que hay que hacer en la matriz de regla del despacho de tropa, cambio que requiere de desarrollo informático, que lleva un tiempo de trabajo.

Despacho de tropa

Por otra parte, se establecía que para enviar ganado de un predio seleccionado a otro, no se requería de despacho de tropa. Los predios seleccionados son aquellos con alto nivel de garrapata —con multirresistencia o tristeza parasitaria—. Sin embargo, esta situación no convencía a los veterinarios privados, porque si bien el ganado va a salir de un predio controlado a otro, se considera que es mejor que además tenga despacho de tropa, y ese es otro de los puntos que se modificará.

También cambiará lo que se había determinado para las ferias ganaderas en las zonas libres de garrapata, en departamentos como Colonia, Soriano, San José y Florida. Las autoridades explicaron que los ganados llegaban desde cualquier región del país sin despacho de tropa y eso les generaba un problema importante a los consignatarios, que no tenían las condiciones de realizar tratamientos precaucionales, como bañar ganados.

Finalmente se decidió mantener eso como estaba, pero ese cambio también requiere de un ajuste en la matriz del sistema.

Y por último, se considera la situación de las cuarentenas y corrales, para que puedan recibir ganados sin despacho de tropa, porque en esos entornos no prospera la garrapata. Estas son opciones comerciales para los predios seleccionados, además de la posibilidad de enviar ganado a faena, como está previsto en la ley.

Esto requiere revisar qué corrales y cuarentenas tienen las condiciones de bioseguridad para recibir ganados sin despacho de tropa.

Un mes de trabajo

Todas estas modificaciones están acordades por el MGAP con la Sociedad de Medicina Veterinaria, con la Academia Nacional de Veterinaria y demás instituciones que integran el Grupo Interinstitucional de Lucha contra la Garrapata.

El MGAP estima que el desarrollo de todos estos cambios llevará alrededor de un mes de trabajo, pero se decidió postergar el inicio de la obligatoriedad del despacho de tropa digital por dos meses, para asegurarse de que llegado el momento esté todo funcionando según lo previsto, indicaron fuentes de la cartera.

Por otra parte, también se tuvo en cuenta que la sequía creó complicaciones en la zona declarada en emergencia agropecuaria, y que este es el momento en que más movimientos de terneros se realizan por destete y ajustes de carga previo al invierno.

Mientras tanto, sigue en marcha la fase piloto y se solicita a la mayor cantidad de usuarios que realicen el despacho de tropa, para que aprendan a manejar el sistema y detecten los errores, para así tener la posibilidad de corregirlos en tiempo y forma.

Uno de los problemas detectados es que el sistema no permitía firmar el despacho de tropa, punto en el que se está trabajando.

Largo plazo

De manera oficial, se estima que para tener resultados en la política de lucha contra la garrapata se necesita al menos un quinquenio.

Actualmente la situación es muy compleja en el norte, favorecida por las lluvias abundantes, sobre todo en los departamentos de Artigas, Salto y Rivera. Al tiempo que en las zonas de déficit hídrico esa situación sanitaria se presenta mejor.

Los sucesivos años van contaminando el predio, y eso no es rápido de revertir, ya que el 95% de la garrapata está en el campo y no en los animales.