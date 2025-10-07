Darán clase de Facultad de Psicología en la calle Tristán Narvaja en protesta por presupuesto educativo

La medida fue adoptada por la asociación de docentes de ese centro de estudios: “Invertir en educación pública es invertir en el país y es saber cumplir”, comunicó una profesora a los estudiantes

Los docentes de Facultad de Psicología han denunciado durante este año cuánto afecta a estudiantes y trabajadores el incremento de la cantidad de universitarios sin la correspondiente suba presupuestal. Las primeras clases de quienes ingresaron en marzo a ese centro de estudios de la Universidad de la República (Udelar) fueron en la calle Tristán Narvaja y en el patio de la facultad. La decisión fue tomada y anunciada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) “por una cuestión locativa y para hacer visible el problema de la numerosidad”. Siete meses después, en medio de la votación del Presupuesto Nacional, ADUR Psicología resolvió que este miércoles 8 dictará una clase en Tristán Narvaja en señal de protesta.

La primera clase de Psicología Social será impartida desde la hora 10.25 en esas condiciones, comunicó la profesora Julia Córdoba a los estudiantes el lunes 6 a través de la plataforma EVA. “En el marco del conflicto por presupuesto, la clase será en la calle y será solo en modalidad presencial”, informó.

La docente recomendó dos lecturas: El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social, de Enrique Pichon Riviére (1986), y el primer capítulo de Conversaciones con Enrique Pichon Riviére”, de Zito Lema (1985). “¡Invertir en educación pública es invertir en el país y es saber cumplir! ¡Nos vemos en la calle!”, expresó Córdoba en un mensaje al que accedió Búsqueda.

ADUR se declaró en conflicto el 9 de setiembre. “El Poder Ejecutivo, en el proyecto de ley presupuestal que ha puesto a consideración del Parlamento, asigna un incremento de apenas $ 490 millones para la Udelar, lo que representa solo un 1,8% de crecimiento del presupuesto”, manifestó el gremio entonces. Y sostuvo que la propuesta “es notoriamente insuficiente y demuestra que para el gobierno la universidad pública no es una prioridad”.