    Ricos: había 34.623 residentes en Uruguay con depósitos en el exterior, según datos oficiales

    Considerando el stock total de US$ 61.862 millones informado por el Ministerio de Economía, cada residente tenía en promedio algo menos de US$ 1,8 millones colocados fuera del país

    Una vista de Punta del Este.

    Una vista de Punta del Este.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    La idea de que los ricos tienen parte de su patrimonio en el exterior —ya sea inmuebles, depósitos u otros activos financieros— y que es de justicia hacerlos pagar más impuestos ha sido debatida por la izquierda en distintos momentos. En el primer “ciclo progresista”, que duró tres períodos de gobiernos, se dispuso que los rendimientos de las colocaciones en bancos fuera del país estuvieran gravados por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). Ahora, el proyecto de Presupuesto que va camino a tener media sanción legislativa extiende ese tributo a los incrementos de capital derivados, por ejemplo, de la valorización de una acción cotizada en mercados bursátiles extranjeros.

    Mientras, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, pusieron en el congelador la propuesta del PIT-CNT —respaldada por algunos legisladores del oficialismo y académicos— de gravar con un impuesto de un 1% al 1% de la población más rica.

    En medio de estos debates, se han ido conociendo algunos datos sobre la riqueza de residentes en Uruguay que poseen depósitos fuera del país.

    Primero, en mayo, en respuesta a un pedido de informes del diputado por el Frente Amplio Bruno Giometti, el Ministerio de Economía (MEF) indicó que los depósitos e inversiones financieras en el exterior de agentes residentes totalizaban US$ 61.862 millones en 2023; la cifra virtualmente se duplicó desde 2019 (US$ 27.171 millones), según la serie estadística entregada al legislador y publicada por Búsqueda en junio.

    Giometti pidió un “desglosado por sector institucional y por franja según el monto de los depósitos e inversiones”, pero la respuesta no incluyó ese detalle “por no contar con dicha información”.

    En agosto, otro diputado, el blanco Diego Echeverría, le requirió al MEF información similar a la solicitud de su colega parlamentario frenteamplista, motivado porque Búsqueda había publicado la nota titulada “El Ministerio de Economía analiza incluir en el Presupuesto un gravamen a las utilidades de los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay”, según consta en su pedido.

    Echeverría quiso saber la cantidad de residentes en Uruguay y el “estimativo de depósitos en el exterior de los mismos”, discriminados por nacionalidad de origen y el departamento donde fijaron domicilio. Hace pocos días, el ministerio le respondió entregándole la misma serie de montos del período 2019 a 2023 elaborada por la Dirección General Impositiva, así como el número —creciente— de residentes con colocaciones fuera del territorio nacional para los mismos años: eran 18.233 en 2019, 22.764 en 2020, 26.127 en 2021, 28.461 en 2022 y 34.623 en 2023. Según calculó Búsqueda a partir de estos datos para el último año informado, en promedio cada residente tenía depositados afuera US$ 1.786.734.

    El MEF acotó en su contestación al diputado del Partido Nacional que podrían haber inconsistencias respecto de los saldos informados en el período 2021-2023, remitida por una jurisdicción, a la cual se le solicitó una verificación y dispone de 90 días para responder. En virtud de ello, “no es posible ratificar o rectificar las cifras hasta no obtener la información solicitada”.

    La nacionalidad de origen del residente no fue informada por el MEF porque, alegó, no es un dato obligatorio en el estándar internacional de los reportes automáticos de información sobre cuentas financieras. Tampoco aportó un desglose por departamentos, ya que “no se cuenta con dicha información”.

