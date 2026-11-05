Proyectan una planta de producción de moscas estériles en San José para avanzar en el combate contra la bichera

El Programa de Erradicación de la Mosca de la Bichera trabaja en el desarrollo de capacidades nacionales para criar, irradiar y dispersar moscas estériles, tras los inconvenientes que alteraron el esquema previsto de abastecimiento desde el exterior.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En ese marco, se proyecta instalar el próximo año una planta modular, en San José, con una inversión estimada en US$ 1 millón, confirmó a Agro de Búsqueda el responsable del fideicomiso Salud Animal, Carlos Corujo.

La propuesta apunta a crecer por etapas, de acuerdo con la disponibilidad de personal capacitado y los resultados del trabajo. Corujo describió la instalación como una “microplanta”, integrada por módulos que permitirían ampliar la capacidad y que, además, podrían trasladarse.

Agro Uruguay activa el acuerdo con EFTA y eleva sus ventas a la Unión Europea

“Lo que nos hemos planteado es ir creciendo a medida que tenés los recursos humanos y las posibilidades de avanzar”, explicó. No adelantó un volumen de producción de moscas, porque señaló que dependerá, entre otros factores, del equipo disponible para esta tarea.

El diseño original del programa contemplaba importar pupas estériles, o moscas irradiadas, completar en Uruguay las últimas etapas del proceso, realizar los controles de calidad y liberarlas a campo. Sin embargo, las dificultades para concretar el suministro desde Panamá y Mendoza (Argentina) llevaron a desarrollar una alternativa local.

Corujo reconoció que ese cambio enlenteció el avance respecto de lo previsto. Ante la imposibilidad de importar moscas estériles, debido a que resurgió la bichera en países de Centroamérica, México y Estados Unidos, se planteó la disyuntiva: esperar a que existiera disponibilidad en el exterior o comenzar a producir en el país.

Según explicó, el trabajo se apoya en la experiencia y en una colonia del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), además de material recogido a campo. Actualmente se mantienen colonias en el INIA y en la División de Laboratorios Veterinarios (Dilave), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se realizaron irradiaciones para los ensayos en el Instituto de Higiene y en la Facultad de Ciencias.

El equipo también incorpora estudiantes de la Facultad de Veterinaria, que participan en tareas de laboratorio y de campo. Para Corujo, la necesidad de coordinar entre instituciones permitió aprovechar recursos existentes y desarrollar capacidades que quedan instaladas en Uruguay.

Trampeo

Corujo indicó que el año pasado se realizaron ensayos en Migues para evaluar, entre otros aspectos, la dispersión, la calidad y la compatibilidad reproductiva entre las moscas irradiadas y las de campo. Según afirmó, las pruebas mostraron que existía esa compatibilidad, una condición clave para aplicar la técnica.

Este año, el trabajo en San José se concentra en validar mediante trampas un mapa de riesgo elaborado para Colonia, San José y Canelones.

Para su construcción se consideraron variables como el tamaño de los predios, la convivencia entre ovinos y vacunos y la presencia de agua y monte.

El objetivo es comprobar si las zonas identificadas como más favorables para la presencia de la mosca efectivamente registran capturas. Los ejemplares se identifican para confirmar que corresponden a la especie causante de la bichera.

Las recorridas también incluyen contacto y trabajo de extensión con los productores de las zonas evaluadas.

En paralelo, se estudian alternativas para la dispersión, entre ellas el uso de drones. Corujo aclaró que todavía debe evaluarse la viabilidad técnica y económica de esa herramienta.

La compra de aviones prevista en el planteo anterior quedó sin efecto. Según sostuvo, al revisar la situación se comprobó que existía un preacuerdo, pero no un contrato de compra cerrado con la empresa proveedora en Italia.

Hemovacunas en Paysandú

Además de la bichera, el fideicomiso financia otras acciones de salud animal. Entre las inversiones previstas, Corujo destacó una nueva planta de producción de hemovacunas en Paysandú, con el objetivo de ampliar la disponibilidad para prevenir enfermedades asociadas a la garrapata.

Destacó que el Dilave más que duplicó su producción de hemovacunas, pero que la estructura actual está al límite de su capacidad. La nueva instalación permitiría aumentar la elaboración total, aunque requerirá formar personal y organizar el traslado de parte del equipo.

El presupuesto de la obra todavía no está definido. Corujo mencionó una referencia preliminar de US$ 4 millones, pero aclaró que el monto podría ser menor y que se mantienen reuniones con la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para avanzar en ese proyecto.

Respuesta a la FR

Consultado por los reparos de la Federación Rural (FR) sobre el destino de algunos recursos y la participación en la gobernanza del fideicomiso Salud Animal, Corujo defendió los gastos realizados y sostuvo que las inversiones en infraestructura están vinculadas a las campañas sanitarias y, por lo tanto, tienen relación con los objetivos del fondo.

Entre los desembolsos cuestionados mencionó análisis de residuos en miel, que vinculó con una auditoría de la Unión Europea. Argumentó que se trató de un gasto menor para responder a exigencias de un mercado comprador, aunque durante la entrevista dejó planteada la discusión sobre su encuadre en los objetivos del fideicomiso.

Respecto al vínculo con las gremiales, aseguró que el intercambio en las reuniones de gobernanza es bueno y reconoció que la FR había presentado sus objeciones en ese ámbito. También adelantó que evalúan convocar una reunión previa a la programada para diciembre, para aclarar estas discrepancias.